Obiettivo Lavoro: quando l’inclusione sociale diventa impresa comunitaria



TERMOLI. In un’epoca in cui la salute mentale è ancora troppo spesso relegata ai margini del dibattito pubblico, il progetto Obiettivo Lavoro ha acceso una luce concreta nel basso Molise. Non si tratta solo di tirocini o di assistenza: è un modello di dignità, autonomia e cittadinanza attiva. Un esperimento riuscito che ha messo in rete enti del terzo settore, servizi sanitari e imprese locali, dimostrando che l’inclusione lavorativa delle persone con fragilità psichiche non è solo possibile, ma necessaria.

Un territorio che si mette in gioco

Il progetto nasce dalla Cooperativa DiversaMENTE, in collaborazione con Progetto Popolare e il Centro di Salute Mentale di Termoli. Finanziato dalla Chiesa Valdese tramite i fondi dell’Otto per Mille, ha coinvolto sette persone con disturbi psichici in percorsi di tirocinio sociale presso aziende del territorio. Un’iniziativa che ha saputo coniugare attenzione clinica, accompagnamento educativo e coinvolgimento imprenditoriale.

Le aziende coinvolte non hanno semplicemente “ospitato” i tirocinanti: hanno partecipato attivamente alla costruzione di un ambiente di lavoro inclusivo, accettando la sfida di formare, accogliere e valorizzare.

I risultati: numeri e storie

19 candidature ricevute, 7 tirocinanti selezionati

5 percorsi conclusi con successo

1 assunzione diretta al termine del tirocinio

2 proroghe, di cui una finanziata autonomamente dall’azienda ospitante

Dietro questi numeri ci sono storie di riscatto, di silenzi rotti, di mani che tornano a stringere strumenti, scaffali, documenti. I monitoraggi finali parlano chiaro: i tirocinanti hanno mostrato motivazione, capacità di adattamento e spirito collaborativo. Le aziende, dal canto loro, hanno riconosciuto il valore umano e professionale dell’esperienza.

Le voci dal campo

«All’inizio ero spaventato, pensavo di non farcela. Ma il lavoro mi ha dato un ritmo, una direzione», racconta uno dei partecipanti. «Mi sento utile, e questo cambia tutto».

Un tutor del progetto sottolinea: «Abbiamo visto crescere l’autostima, la puntualità, la capacità di relazione. Il lavoro è stato il mezzo, ma il vero risultato è stato il cambiamento personale».

Anche le aziende hanno espresso soddisfazione: «Abbiamo scoperto risorse che non immaginavamo. Serve solo il giusto accompagnamento».

Le criticità: tra entusiasmo e realtà

Il report non nasconde le difficoltà: la mancanza di fondi strutturali, la fragilità economica delle famiglie, le resistenze culturali. Alcuni tirocini sono stati interrotti per motivi personali o sanitari, segno che l’inclusione richiede tempo, pazienza e continuità.

«Senza un sistema stabile di finanziamento, rischiamo di costruire ponti che non portano da nessuna parte», si legge nel documento.

Prospettive e proposte

Il progetto propone un ampliamento dei percorsi, l’attivazione di laboratori protetti, la creazione di un tavolo permanente sull’inclusione socio-lavorativa. L’obiettivo è trasformare Obiettivo Lavoro da iniziativa sperimentale a modello replicabile, capace di influenzare le politiche regionali e nazionali.

Obiettivo Lavoro non è solo un progetto. È una dichiarazione di intenti. È la dimostrazione che il lavoro, quando è accompagnato da cura e visione, può diventare strumento di emancipazione. E che anche in un piccolo angolo del Molise, si può fare la differenza