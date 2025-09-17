X
mercoledì 17 Settembre 2025
Cerca

Obiettivo Lavoro: quando l’inclusione sociale diventa impresa comunitaria

  • Redazione
  • Lavoro ed economia


TERMOLI. In un’epoca in cui la salute mentale è ancora troppo spesso relegata ai margini del dibattito pubblico, il progetto Obiettivo Lavoro ha acceso una luce concreta nel basso Molise. Non si tratta solo di tirocini o di assistenza: è un modello di dignità, autonomia e cittadinanza attiva. Un esperimento riuscito che ha messo in rete enti del terzo settore, servizi sanitari e imprese locali, dimostrando che l’inclusione lavorativa delle persone con fragilità psichiche non è solo possibile, ma necessaria.

Un territorio che si mette in gioco

Il progetto nasce dalla Cooperativa DiversaMENTE, in collaborazione con Progetto Popolare e il Centro di Salute Mentale di Termoli. Finanziato dalla Chiesa Valdese tramite i fondi dell’Otto per Mille, ha coinvolto sette persone con disturbi psichici in percorsi di tirocinio sociale presso aziende del territorio. Un’iniziativa che ha saputo coniugare attenzione clinica, accompagnamento educativo e coinvolgimento imprenditoriale.
Le aziende coinvolte non hanno semplicemente “ospitato” i tirocinanti: hanno partecipato attivamente alla costruzione di un ambiente di lavoro inclusivo, accettando la sfida di formare, accogliere e valorizzare.

I risultati: numeri e storie

19 candidature ricevute, 7 tirocinanti selezionati

  • 5 percorsi conclusi con successo
  • 1 assunzione diretta al termine del tirocinio
  • 2 proroghe, di cui una finanziata autonomamente dall’azienda ospitante
    Dietro questi numeri ci sono storie di riscatto, di silenzi rotti, di mani che tornano a stringere strumenti, scaffali, documenti. I monitoraggi finali parlano chiaro: i tirocinanti hanno mostrato motivazione, capacità di adattamento e spirito collaborativo. Le aziende, dal canto loro, hanno riconosciuto il valore umano e professionale dell’esperienza.
Report Obiettivo LavoroDownload

Le voci dal campo

«All’inizio ero spaventato, pensavo di non farcela. Ma il lavoro mi ha dato un ritmo, una direzione», racconta uno dei partecipanti. «Mi sento utile, e questo cambia tutto».
Un tutor del progetto sottolinea: «Abbiamo visto crescere l’autostima, la puntualità, la capacità di relazione. Il lavoro è stato il mezzo, ma il vero risultato è stato il cambiamento personale».
Anche le aziende hanno espresso soddisfazione: «Abbiamo scoperto risorse che non immaginavamo. Serve solo il giusto accompagnamento».

Le criticità: tra entusiasmo e realtà

Il report non nasconde le difficoltà: la mancanza di fondi strutturali, la fragilità economica delle famiglie, le resistenze culturali. Alcuni tirocini sono stati interrotti per motivi personali o sanitari, segno che l’inclusione richiede tempo, pazienza e continuità.
«Senza un sistema stabile di finanziamento, rischiamo di costruire ponti che non portano da nessuna parte», si legge nel documento.

Prospettive e proposte

Il progetto propone un ampliamento dei percorsi, l’attivazione di laboratori protetti, la creazione di un tavolo permanente sull’inclusione socio-lavorativa. L’obiettivo è trasformare Obiettivo Lavoro da iniziativa sperimentale a modello replicabile, capace di influenzare le politiche regionali e nazionali.

Obiettivo Lavoro non è solo un progetto. È una dichiarazione di intenti. È la dimostrazione che il lavoro, quando è accompagnato da cura e visione, può diventare strumento di emancipazione. E che anche in un piccolo angolo del Molise, si può fare la differenza