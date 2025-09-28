Open House Cianciosi-BigMat: una giornata di confronto e innovazione

TERMOLI. Domani, lunedì 29 settembre 2025, dalle ore 17 alle 22, Cianciosi-BigMat apre le porte a professionisti, tecnici e appassionati del settore edilizio per un evento speciale: l’Open House con evento serale, organizzato in collaborazione con Mapei.

L’iniziativa nasce come occasione di incontro diretto tra operatori e clienti, un momento di dialogo in cui sarà possibile confrontarsi con i tecnici dell’azienda, pronti a rispondere a domande, chiarire dubbi e illustrare le soluzioni più innovative nel campo dei materiali da costruzione.

L’Open House non sarà solo un’esposizione tecnica, ma anche un’esperienza immersiva: una giornata interamente dedicata alla condivisione di conoscenze e alla scoperta delle ultime novità del settore, con la possibilità di entrare in contatto con esperti qualificati e approfondire le caratteristiche dei prodotti Mapei, leader a livello internazionale.

A rendere ancora più speciale l’appuntamento sarà l’evento serale, pensato come momento conviviale e informale, in cui professionisti e ospiti potranno incontrarsi e rafforzare relazioni di collaborazione in un clima di networking e partecipazione.

Con questa iniziativa Cianciosi conferma la sua vocazione di punto di riferimento nel territorio per l’edilizia di qualità, ponendo al centro l’attenzione per i clienti e il desiderio di creare occasioni di crescita comune.

L’ingresso è libero e l’evento si terrà nella sede di Via Giulio Pastore, Zona industriale B a Termoli.

Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il link dedicato: tinyurl.com/2p8nraz.