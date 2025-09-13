Passi concreti per l’approdo di ReneSys al Cosib

TERMOLI. Il Cosib ha concesso alla multinazionale ReneSys Energy Co. s.r.l. un diritto di opzione gratuita su un lotto di circa sette ettari, ampliando significativamente la superficie inizialmente individuata nel 2024 per l’insediamento di un nuovo stabilimento dedicato alla produzione di sistemi avanzati di accumulo energetico (Battery Energy Storage System, BESS). L’azienda, leader mondiale nella tecnologia delle celle per batterie, aveva già ottenuto un primo diritto di opzione su tre ettari nell’agosto dello scorso anno, manifestando l’intenzione di aprire a Termoli un sito produttivo di nuova generazione.

Oggi, a distanza di poco più di un anno, l’interesse non solo si conferma ma cresce, con strategie industriali che impongono un ampliamento degli spazi e portano la richiesta a un lotto più che doppio. ReneSys non è una realtà qualsiasi: è un attore internazionale al centro della transizione energetica, impegnato nello sviluppo di soluzioni che permettono di immagazzinare energia rinnovabile per renderla disponibile quando serve, riducendo sprechi e intermittenze.

Lo stabilimento termolese sarà specializzato nei sistemi di accumulo elettrochimico su larga scala, strumenti fondamentali per le reti elettriche del futuro, per l’industria e per il settore automobilistico. Il presidente del Cosib, Piero Donato Silvestri, ha firmato il provvedimento il 12 settembre 2025, assistito dal direttore generale Nicola Del Re, fissando già un prezzo di riferimento per l’acquisto dell’area in caso di assegnazione definitiva: 20 euro al metro quadro oltre IVA. Si tratta di un atto di preassegnazione, che concede alla società sei mesi di tempo per formalizzare l’interesse, presentare i progetti agli enti competenti e avviare l’iter autorizzativo.

L’assegnazione definitiva sarà poi deliberata dal Comitato Direttivo. Il segnale politico e industriale è chiaro: il Molise vuole diventare protagonista in uno dei settori più strategici dell’economia globale. Nelle interlocuzioni tra il presidente Silvestri e i rappresentanti di ReneSys è emersa la volontà di trasformare il sito molisano in un hub strategico per il Sud Italia e per il Mediterraneo, punto di riferimento per la distribuzione di sistemi di accumulo sia sul mercato nazionale che internazionale.