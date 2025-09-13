Presidio lavoratori Responsible: «Silenzio totale dalla direzione»

CAMPOBASSO. Dura da ormai 11 giorni il presidio degli ex operatori della mensa del Responsible Research Hospital di Campobasso e delle organizzazioni sindacali Filcams, Fisascat e Uiltucs Molise.

«Mai nessuno della direzione della struttura sanitaria, responsabile di aver mandato a casa 16 lavoratori, ha mai pensato di fermarsi per ascoltare le loro rimostranze». Così le organizzazioni sindacali Filcams, Fisascat e Uiltucs Molise.

«L’umanità dovrebbe essere un aspetto ulteriore rispetto alle decisioni imprenditoriali, ed in questa vertenza di umanità non se ne è vista. Eppure i 16 lavoratori hanno vissuto oltre 20 anni di vita lavorativa all’interno dell’ora Responsible, anni in cui hanno dedicato la loro opera ai pazienti ma anche a tutto il personale della struttura.

Ci si sarebbe aspettato quanto meno un passaggio della direzione del Responsible e un confronto con chi manifesta da giorni solo per riavere il lavoro. Ed invece, nulla: eppure empatia e umanità dovrebbero essere doti di chi dirige una struttura di tale tipo!

I 16 lavoratori, le loro famiglie e le organizzazioni sindacali, intanto, aspettano con ansia sia i lavori del Consiglio Regionale della prossima settimana, sia gli esiti delle verifiche e dell’intermediazione del Presidente della Regione, sperando che l’azione sinergica di tutte le parti possa produrre come unico risultato quello della ritrovata occupazione per queste 16 persone».