Prove tecniche di accordo tra i costruttori di auto e l’Europa

TERMOLI. Le case automobilistiche riunite nell’Acea accolgono con favore il chiaro orientamento del terzo Dialogo Strategico sul Futuro dell’Industria Automobilistica Europea, tenutosi oggi, riguardo alle sfide strutturali che interessano sia il settore sia l’Europa nel suo complesso.

«Siamo d’accordo con la presidente della Commissione sul fatto che servano azioni coraggiose e rapide», ha dichiarato Ola Källenius, Presidente di Acea e Ceo di Mercedes-Benz. «Nessuno ha più da perdere o da guadagnare rispetto ai costruttori europei nel successo della mobilità a zero emissioni. Un’Europa prospera ha bisogno di noi, e noi abbiamo bisogno di un’Europa prospera».

Tra le novità destinate fin d’ora a cambiare lo scenario del settore c’è la nascita di una nuova categoria di e-car, vetture dal costo non superiore a 15.000 euro e meccanica semplificata, destinate a facilitare il rinnovo di un parco circolante che in Europa conta ormai 260 milioni di vetture con una età media di 10 anni, ma fino a 14 in Paesi come l’Italia.

Con la massima urgenza, servono passi concreti per rendere il quadro normativo sulla CO2 per automobili e furgoni adeguato alla realtà. «Siamo impegnati in questo dialogo aperto e costruttivo per trovare un modo migliore di rendere più verde il sistema», ha affermato Källenius. «Non abbiamo ancora superato tutte le divergenze, né trovato tutte le risposte alle sfide. Ma siamo incoraggiati nel vedere che lo spazio delle soluzioni si sta ampliando, e siamo fiduciosi che il lavoro dei prossimi mesi darà risultati. L’Europa deve semplicemente riuscire a garantire tutto: decarbonizzazione, competitività e resilienza della catena di approvvigionamento».

La Commissione ha riconosciuto che è necessario agire su tre fronti: automobili, veicoli commerciali leggeri e veicoli pesanti. In tutti e tre questi settori del trasporto su strada, l’elettrificazione sarà il percorso dominante verso le zero emissioni. Rafforzare le misure di stimolo alla domanda e le condizioni abilitanti, come energia a basso costo e infrastrutture di ricarica diffuse, rimane dunque un prerequisito per rendere vincente questa transizione sistemica.

Inoltre, dovrebbero essere nuovamente introdotte prospettive industriali e di mercato per le tecnologie che aiutano ad accelerare la transizione, con un riconoscimento speciale alla produzione di piccole auto elettriche ed efficienti. Anche la situazione del mercato dei furgoni, con una quota elettrica ferma all’8,5%, è critica e necessita di un’attenzione dedicata.

Oggi camion e autobus rappresentano solo il 3,5% delle immatricolazioni di veicoli elettrici a batteria, poiché il quadro di supporto rimane arretrato: ricarica ad alta potenza, capacità della rete e incentivi all’acquisto sono ancora insufficienti, frenando i progressi in uno dei settori più difficili da decarbonizzare.

«I costruttori di camion e autobus sono impegnati nella transizione verde dell’Europa: i veicoli sono pronti, ma non lo sono le condizioni abilitanti», ha dichiarato Christian Levin, CEO di Traton Group e Scania. «Oltre all’incontro, iabbiamo avuto anche uno scambio costruttivo con i Commissari Hoekstra, Tzitzikostas e Jørgensen. Apprezziamo il loro riconoscimento del fatto che il nostro settore affronta sfide specifiche che richiedono un’attenzione dedicata, e attendiamo con impazienza di lavorare rapidamente insieme su misure urgenti e mirate in un incontro di follow-up a breve termine».

I leader dell’industria sostengono infatti che l’UE non possa permettersi di attendere fino al 2027 per rivedere gli standard di CO2 per i veicoli pesanti. Al contrario, servono monitoraggi e azioni urgenti per mettere il trasporto stradale delle merci sulla strada della neutralità climatica.

A margine del Dialogo, è stato firmato un Memorandum d’Intesa tra la Commissione e i principali stakeholder per promuovere sinergie tra diversi programmi di innovazione. Acea accoglie con favore l’intento di sviluppare una Impresa Comune per la Ricerca e l’Innovazione Automobilistica, sottolineando l’importanza del coinvolgimento diretto delle aziende nella creazione e nella gestione di questa Impresa Comune sin dall’inizio.