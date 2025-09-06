X
sabato 6 Settembre 2025
Cerca

Redditi in Molise: sotto la media nazionale nel 2023

  • Redazione
  • Lavoro ed economia

MOLISE. In Molise, nel 2023, 156.310 contribuenti hanno dichiarato un reddito complessivo medio di 19.600 euro, ben al di sotto della media nazionale di 24.830 euro.

Tra le regioni del Sud, i redditi più bassi si registrano in Calabria, con 18.230 euro, e in Puglia, con 19.570 euro, mentre in testa alla graduatoria nazionale resta la Lombardia, con 29.120 euro di reddito medio.

All’interno della regione, i contribuenti della provincia di Isernia si collocano leggermente sopra quelli di Campobasso, con 19.696 euro di reddito medio e un’Irpef di 4.555 euro, contro i 19.561 euro e 4.302 euro di Campobasso.

A elaborare i dati è la Cgia di Mestre, sulla base delle informazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, offrendo un quadro chiaro delle differenze territoriali all’interno della regione e rispetto al resto d’Italia.