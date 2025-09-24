Ricostruzione post sisma 2002: Ance Molise chiede proroga dei lavori

CAMPOBASSO. Il vice presidente dell’Ance Molise, Gianni Paolo Calabrese, e il direttore Gino Di Renzo hanno incontrato questa mattina a Palazzo Vitale il presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti.
Al centro dell’incontro la richiesta dell’Associazione di proroga del termine di ultimazione dei lavori della ricostruzione post sisma 2002, in scadenza il prossimo 30 settembre, per gli interventi che registrano un significativo avanzamento, vista la difficoltà a raggiungere il completamento.
Con l’occasione sono stati affrontati anche altri argomenti, tra cui:
- la situazione infrastrutturale,
- la programmazione dei prossimi finanziamenti,
- la ricostruzione 2018,
- altre tematiche di interesse della categoria.
Su questi temi il governatore ha manifestato ampia disponibilità di confronto e dialogo con l’Associazione in prossime riunioni.
“Confidiamo nell’impegno del Presidente per ottenere la proroga fortemente richiesta dalla nostra Associazione per le imprese molisane impegnate nella ricostruzione relativa al terremoto 2002”, dichiara il vice presidente Ance Molise, Gianni Paolo Calabrese.