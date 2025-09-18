Sanità, la Fials rinnova i direttivi: Vaino referente in basso Molise

TERMOLI. Nei giorni 15 e 16 settembre 2025 si sono svolti i congressi territoriali Fials nei tre territori del Molise: Isernia, Termoli e Campobasso. Gli incontri, rispettivamente ospitati presso la sala sindacale Asrem di Isernia (15 settembre, ore 10), l’Auditorium comunale di Termoli (15 settembre, ore 16) e l’Hotel San Giorgio di Campobasso (16 settembre, ore 9.45), hanno rappresentato un momento di svolta per il sindacato, con il rinnovo delle segreterie territoriali e un forte rilancio dell’impegno a tutela dei lavoratori della sanità.

A presiedere i lavori congressuali sono stati il segretario generale Fials Giuseppe Carbone, la segretaria nazionale e responsabile del coordinamento donne Elena Marrazzi e il commissario regionale Fials Molise Giuseppe Pistilli, che hanno sottolineato l’importanza strategica del radicamento territoriale e della partecipazione attiva. All’unanimità sono stati eletti i nuovi segretari territoriali: Antonio Scocca per Campobasso, Paolo Amodei per Isernia e Mariella Vaino per Termoli. Le nuove segreterie, composte da professionisti motivati e rappresentativi delle diverse realtà locali, sono pronte a raccogliere le sfide del presente con spirito unitario e visione inclusiva.

A Campobasso, la squadra è formata da Lucia D’Andrea (vicesegretario e tesoriere), Emanuela Cutillo De Santis Alissia (coordinamento donne), Manuel Cristinziano (delegato congresso regionale), Iarrobino Alfredo (delegato congresso nazionale) e Iannone Alessandro. A Termoli, accanto alla vicesegretaria Francesca Luce, figurano Michele De Stasi, Manuela Flocco (coordinamento donne), Vincenzo Geminiano (delegato congresso regionale), Vincenzo Pio Mastromauro (delegato congresso nazionale), Mariangela Morritti, Francesco Pio Piemontese, Daniele Sassani, Amedeo Testa, Matteo Tusino e Donatella De Angelis.

A Isernia, la segreteria è composta da Domenico Servillo (vicesegretario), Giuseppe Di Nucci (Tesoriere), Monica Garau (delegato congresso nazionale), Loredana Gianfrancesco (delegato congresso regionale) e Stefano Savelli (delegato Arpa Molise).

“Con questi Congressi rafforziamo la presenza della Fials in Molise e diamo nuove energie alle battaglie sindacali per la difesa dei lavoratori della sanità”, ha dichiarato Giuseppe Carbone, mentre Elena Marrazzi ha evidenziato “la vitalità dell’organizzazione e il ruolo crescente delle donne e delle giovani generazioni”.

Per Giuseppe Pistilli, “si apre una nuova stagione per la Fials in Molise, con segreterie rinnovate e pronte a raccogliere le sfide future”. I neoeletti segretari territoriali hanno espresso entusiasmo e determinazione: Antonio Scocca ha promesso “impegno per riportare al centro i diritti e la dignità dei lavoratori della sanità di Campobasso”; Paolo Amodei ha sottolineato “l’importanza dell’ascolto e del dialogo per dare risposte concrete ai colleghi di Isernia”; mentre Mariella Vaino ha parlato di “partecipazione, inclusione e valorizzazione delle competenze” come pilastri dell’azione sindacale a Termoli.

Con una rete territoriale rafforzata e una leadership rinnovata, la Fials Molise si prepara ad affrontare con slancio le sfide del mondo sanitario, mettendo al centro le persone, i territori e la dignità del lavoro.