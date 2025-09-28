Si torna in mare dopo il fermo pesca, rischi e insidie di un lavoro duro

TERMOLI. Dopo un mese e mezzo di fermo biologico, la flottiglia peschereccia di Termoli è pronta a riprendere il mare.

Il meteo non dovrebbe ostacolare la partenza prevista per domani sera. Tra regolamenti stringenti, caro gasolio e concorrenza sleale, la sopravvivenza del settore è sempre più difficile.

Eppure, il legame tra uomo e mare resiste: armatori e marinai non hanno mai abbandonato le loro barche. La tradizione vive nel porto, tra reti, bitte e aste al mercato ittico. La processione notturna dei pescherecci è simbolo di resilienza. Occorre sostenere chi rischia ogni giorno per difendere un mestiere antico e vitale.

Emanuele Bracone