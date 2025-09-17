Sostegno agli apicoltori molisani: approvato il bando per la campagna 2025-2026

CAMPOBASSO. L’assessorato alle Politiche Agricole ed Agroalimentari della Regione Molise comunica che, con determinazione dirigenziale n. 5344 del 15 settembre 2025, è stato approvato l’avviso pubblico relativo alla presentazione delle domande di finanziamento per la campagna apistica 2025-2026.

Il bando ha l’obiettivo di sostenere e rafforzare le attività degli apicoltori molisani, favorendo la sostenibilità, la produttività e la resilienza del comparto. La dotazione finanziaria complessiva prevista è pari a €158.090,37, ripartita tra tre distinti interventi:

Intervento A – Servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio delle migliori prassi , anche tramite la creazione di reti, agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori.

– Servizi di , anche tramite la creazione di reti, agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori. Intervento B – Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali .

– . Intervento F – Promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell’apicoltura.

Sono destinatari dell’aiuto gli apicoltori professionisti e le forme associate di apicoltori. Gli interventi e le azioni del sottoprogramma regionale si attuano nell’intero territorio della Regione Molise.

“Intervento a sostegno del settore apistico molisano – dichiara l’Assessore al ramo Salvatore Micone – che quest’anno presenta alcune novità che vogliono essere risposta concreta alle esigenze degli apicoltori molisani e in piena valorizzazione del settore come fondamentale per la tutela dell’ambiente, la salvaguardia della biodiversità e catalizzatore dell’economia locale.

Tra le novità introdotte – sottolinea l’Assessore – vi è l’avvio della nuova azione per il sostegno all’alimentazione di soccorso, fondamentale per garantire il benessere delle api nei periodi critici, l’introduzione dell’acquisto di attrezzature specifiche per la pratica del nomadismo, a supporto degli apicoltori che spostano gli alveari in funzione della fioritura. Nuove misure che mirano a rafforzare la capacità di adattamento del comparto alle sfide climatiche e produttive.

Inoltre, è stato emanato l’avviso per la campagna apistica 2025-2026, in anticipo rispetto agli anni precedenti, al fine di agevolare la pianificazione delle attività, lasciando agli operatori del settore un adeguato margine temporale per la presentazione delle domande.

A tal proposito, sarà possibile presentare domanda, tramite la piattaforma SIAN, fino al 15 dicembre 2025. I progetti dovranno concludersi entro il 30 giugno 2026, con possibilità di rendicontazione delle spese fino al 15 luglio 2026.