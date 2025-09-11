Stellantis applaude l’iniziativa UE per le piccole e-car: “Ora trasformare l’ambizione in azione”



TERMOLI. Stellantis soddisfatta dall’annuncio della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha proposto la creazione di una e-car europea: piccola, economica e prodotta nel continente. L’iniziativa, presentata durante il discorso sullo Stato dell’Unione, mira a rendere la mobilità elettrica più accessibile e a contrastare la crescente dominanza cinese nel settore.

Von der Leyen ha sottolineato che “milioni di europei desiderano acquistare auto europee a prezzi accessibili” e ha lanciato il progetto “Small Affordable Cars”, ispirato al modello giapponese delle kei-car. L’obiettivo è promuovere veicoli leggeri, puliti e costruiti con filiere europee.

Stellantis, che aveva già avanzato l’idea lo scorso giugno tramite il presidente John Elkann, ha ribadito il proprio sostegno, definendo l’iniziativa “visionaria e urgente”. Il gruppo evidenzia però una criticità: le auto sotto i 15.000 euro sono quasi scomparse dal mercato europeo, passando da 1 milione di unità nel 2019 a meno di 100.000 previste nel 2025.

Per invertire la rotta, Stellantis propone:

Supercrediti per i piccoli veicoli elettrici a batteria (BEV)

Regolamentazione semplificata per ridurre i costi

Creazione di una nuova categoria di auto compatte europee, ispirata alle kei-car giapponesi

Secondo l’azienda, non si tratta solo di automobili, ma di garantire che “nessun europeo venga lasciato indietro nella transizione verso la mobilità verde”.