Stellantis e Gigafactory: «Non possiamo stare senza motori»

TERMOLI. Non è solo l’opposizione politica o l’Europa ad attendere risposte dal Governo sulla filiera dell’auto e in particolare sul dossier Stellantis e sulla Gigafactory.

In prima linea le organizzazioni sindacali metalmeccaniche confederali, che questa mattina hanno preso parte al panel “Crisi e prospettive dell’automotive” ad Atessa, affollato di lavoratori.

Incontro che ha visto la partecipazione di figure di spicco del mondo politico, istituzionale e sindacale: in collegamento Carlo Calenda, senatore e già direttore dell’area Affari internazionali di Confindustria; Daniele D’Amario, sottosegretario alla Regione Abruzzo; Samuele Lodi, coordinatore nazionale Fiom-Cgil; Stefano Boschini, segretario nazionale Fim-Cisl; Rocco Palombella, segretario generale Uilm.

Presenti anche Paola Inverardi, rettrice del Gran Sasso Science Institute; Daniela Di Pancrazio, vicepresidente Confindustria Abruzzo, introdotti dal sindaco, Giulio Borrelli.