Stellantis, i sindacati scrivono a Filosa: “Situazione critica, subito un incontro sugli stabilimenti italiani”

TERMOLI. Le segreterie nazionali di Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, Fismic-Confsal, UglM e AqcfR hanno inviato oggi una lettera formale al Ceo di Stellantis, Antonio Filosa, e al responsabile delle risorse umane Giuseppe Manca, chiedendo un incontro urgente sulla “critica situazione” degli stabilimenti italiani del gruppo.

Nella missiva, i sindacati denunciano la mancata applicazione del piano industriale e degli investimenti previsti per l’Italia, anche sul fronte della ricerca e sviluppo, indispensabili per il lancio di nuovi modelli e motorizzazioni. “È necessario un confronto immediato – scrivono – per garantire gli occupati e rilanciare produzioni e occupazione in tutti i siti”.

La richiesta arriva in un momento particolarmente difficile per il comparto automotive nazionale. Come sottolineato dal segretario generale della Fim-Cisl, Ferdinando Uliano, i dati sui volumi produttivi del 2025 “si stanno rivelando ulteriormente negativi, con un ricorso massiccio alla cassa integrazione che interessa la totalità dei siti produttivi e coinvolge mediamente il 50% dei lavoratori”.

Tra le situazioni più delicate figura lo stabilimento di Termoli, dove il blocco dell’investimento sulla Gigafactory ha lasciato in sospeso il futuro della fabbrica molisana di motori. Per questo i sindacati chiedono a Stellantis “un nuovo impegno per garantire prospettive e nuove attività” al sito.

La richiesta non riguarda solo Termoli, ma anche gli altri stabilimenti italiani, per i quali i sindacati sollecitano rassicurazioni sul rispetto degli impegni presi a inizio anno con il piano industriale, e soprattutto “una vera discussione su ulteriori assegnazioni di prodotti capaci di sviluppare nuovi volumi e rafforzare la presenza industriale nel nostro Paese”.

Parallelamente, Fim, Fiom, Uilm e le altre sigle hanno lanciato un appello al Governo, affinché riapra il tavolo nazionale su Stellantis: “Occorre individuare soluzioni condivise e utili non solo agli stabilimenti – spiegano – ma anche all’intera filiera dell’indotto automotive, oggi fortemente penalizzata dalla contrazione produttiva”.

La lettera, firmata dai segretari generali Uliano (Fim-Cisl), De Palma (Fiom-Cgil), Palombella (Uilm-Uil), Di Maulo (Fismic-Confsal), Spera (UglM) e Serra (AqcfR), si chiude con la richiesta di una convocazione urgente per discutere il futuro industriale e occupazionale di Stellantis in Italia.