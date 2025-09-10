Stellantis, Sara Rinaudo (Fismic- Confsal): «A Termoli serve un piano industriale concreto»

TERMOLI. Le organizzazioni indacali hanno richiesto ieri un incontro con l’amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa.

Sara Rinaudo, vicesegretario generale Fismic Confsal, commenta:“La Fismic Confsal, insieme alle altre organizzazioni sindacali, ha richiesto un incontro con l’amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa. I dati sull’ampio ricorso alla cassa integrazione, che coinvolge mediamente metà dei lavoratori, confermano la gravità della situazione negli stabilimenti italiani”.

“Chiediamo chiarezza sul piano industriale, a partire da Termoli, che dopo lo stop al progetto Gigafactory ha bisogno di nuove attività, fino a Torino, Melfi, Cassino, Pomigliano e agli altri siti produttivi che attendono conferme su volumi e lanci. Solo così sarà possibile garantire prospettive occupazionali, rafforzare la filiera dell’indotto e dare certezze alle famiglie dei lavoratori”, continua Rinaudo.

“La Fismic Confsal crede nel valore del dialogo e nella responsabilità condivisa tra imprese, istituzioni e sindacati. È il momento di trasformare questa fase di difficoltà in un’occasione di rilancio per l’automotive e per il futuro industriale del nostro Paese”, conclude Rinaudo.