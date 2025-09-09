Termoli rilancia il progetto For: a disposizione gli ultimi dieci tirocini extracurriculari 41–60 anni

TERMOLI. Il Comune di Termoli ha ufficialmente approvato l’addendum che proroga i termini dell’avviso pubblico relativo al progetto FOR (Formazione, Orientamento, Reinserimento), destinato ai disoccupati tra i 41 e i 60 anni. L’iniziativa, parte dell’Azione 6.1.1 del programma POC Molise FESR/FSE 2014–2020, mira a favorire l’inclusione lavorativa attraverso tirocini extracurriculari presso soggetti ospitanti dell’Area Urbana di Termoli.



La proroga, fissata al 24 ottobre 2025, nasce dalla necessità di attivare ulteriori tirocini non avviati entro la precedente scadenza del 31 agosto. Sei tirocini erano rimasti in sospeso, e grazie a economie residue rilevate nel progetto, sarà possibile attivarne altri dieci nei quattro Comuni dell’area urbana.



Il progetto FOR è stato affidato alla società Holder Solutions Srl, selezionata tramite procedura negoziata. Il soggetto promotore avrà il compito di accompagnare i tirocinanti nel percorso di orientamento e formazione, in collaborazione con i soggetti ospitanti. La procedura di selezione delle domande avverrà con modalità a sportello, seguendo l’ordine cronologico di arrivo.



L’intervento è finanziato con un importo complessivo di 299.913 euro, proveniente dalle economie residue del Por Molise FESR/FSE 2014–2020. La governance del progetto è affidata all’Autorità Urbana di Termoli, che ha già approvato la graduatoria definitiva e predisposto le checklist di controllo e attivazione.



Entro 15 giorni dall’approvazione delle domande, il soggetto promotore e quello ospitante dovranno sottoscrivere la convenzione e il progetto formativo. In caso contrario, il tirocinio sarà revocato. Tutte le attività dovranno concludersi entro il termine fissato dalla Regione Molise: 31 dicembre 2026