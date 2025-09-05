Zootecnia molisana sotto i riflettori: Coldiretti incontra gli allevatori

CAMPOBASSO. Nell’ambito dell’attività tecnico-divulgativa svolta sul territorio a supporto degli allevatori, Coldiretti Molise ha tenuto, nei giorni scorsi, con il sostegno dell’Associazione Allevatori Campania-Molise, uno specifico incontro informativo sulle opportunità offerte alle imprese zootecniche di usufruire dei benefici economici previsti dall’𝐸𝑐𝑜𝑠𝑐ℎ𝑒𝑚𝑎 1 – 𝐿𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜 2 della PAC (𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎 𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎), relativamente all’adesione al 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑁𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝐴𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒 (𝑆𝑄𝑁𝐵𝐴).

L’incontro, svoltosi presso la sede dell’associazione allevatori, ha visto la partecipazione di oltre 40 imprenditori zootecnici. Ad introdurre i lavori è stato il direttore regionale di Coldiretti Molise, Anello Ascolese, che, supportato dal responsabile regionale della struttura tecnica dell’organizzazione, Fernando Liberatore, ha illustrato il tema dell’incontro.

A seguire è intervenuto il direttore dell’associazione allevatori di Campania-Molise, Augusto Calbi, che, con il supporto del dottor Giuseppe Ruggiero, veterinario libero professionista, ha spiegato le opportunità e le criticità, spesso derivanti dalla necessità di messa a norma delle strutture aziendali, per gli imprenditori che decidessero di usufruire dei benefici previsti dall’Ecoschema.

Il direttore dell’Associazione Allevatori, Calbi, ha sottolineato come: “La zootecnia sia un settore che assume un valore sempre crescente perché le imprese zootecniche non si limitano ‘solo’ a produrre cibo sano e genuino, ma creano occupazione, presidiano e difendono i territori dal rischio di dissesto idrogeologico e incendi, manutenendo campi, pascoli e boschi, contrastando l’abbandono delle aree rurali, prima causa dello spopolamento della regione”.

“La zootecnia molisana – ha aggiunto Ascolese – ha urgente bisogno di una nuova programmazione che preveda sostegni mirati in base alle effettive necessità delle aziende, fortemente messe in difficoltà da una serie di problemi oggettivi, che vanno dall’aumento esponenziale dei costi di produzione alle emergenze sanitarie; problematiche che sommate insieme rischiano di far chiudere definitivamente le stalle”.

Dal canto suo, il direttore Ascolese ha ribadito: “L’organizzazione continuerà a battersi per la predisposizione di un Piano Zootecnico Regionale che intervenga in maniera efficace sulle criticità esistenti all’interno dei nostri allevamenti, evitando che gli imprenditori possano incorrere in sanzioni, oltre che perdere la possibilità di accedere alle risorse finanziarie che la PAC offre. Occorre che al comparto zootecnico venga riconosciuto il valore che merita”.