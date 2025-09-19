Elogio a un infermiere del San Timoteo

TERMOLI. Dal signor Antonio Di Tullio l’elogio per un comportamento del tutto encomiabile da parte di un infermiere dell’ospedale “San Timoteo” di Termoli.

«Mi sono recato recentemente dall’Ospedale “San Timoteo” di Termoli per accompagnare un mio amico a fare una visita medica. Orbene, in questa occasione, ho avuto modo di apprezzare l’intervento di un infermiere, operante in loco, il quale ha soccorso una persona anziana, che ha avuto un malore. In particolare, a fronte del fatto che siffatta persona, una donna anziana, sentitasi male, seppur in modo non grave l’infermiere in questione si è prodigato per soccorrerla, provvedendo ad aiutarla anche in circostanze più personali. Non si può quindi non elogiare questo operatore sanitario che non ha esitato a soccorrere tale signora, invece di invitare a farlo la persona che l’aveva accompagnata, prima di essere visitata dal medico a cui era preposto. Del resto, se, a fronte del complimento che gli ho fatto per il gesto compiuto, lui ha risposto di avere soltanto adempiuto il suo dovere, ritengo invece che l’espletamento di siffatto compito non debba essere visto come qualcosa di “scontato”, ma sia assolutamente da elogiare. Non so francamente se altri suoi colleghi avrebbero fatto lo stesso, non potendo ovviamente escluderlo (non essendo del suo “mestiere”), ma resta il fatto che, se tutti svolgessero il proprio lavoro come l’ha fatto lui in codesta occasione, le cose in Italia andrebbero sicuramente meglio. In conclusione, si “parla” tanto dei problemi che affliggono il nostro sistema sanitario regionale ma, come emerge da tale episodio, ci sono tanti professionisti, operanti in Molise in questo settore, che svolgono le loro mansioni con grande serietà e professionalità. Una vicenda, quindi, che, se potrebbe sembrare “nulla di che”, almeno ad avviso di chi scrive, è invece sicuramente rappresentativa della parte migliore delle persone che operano sul nostro territorio».