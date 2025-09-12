Giornata mondiale della poesia: versi, musica e omaggi a Mario Luzi

GUARDIALFIERA. La poesia è l’eterno presente della gioia. È la liberazione da ogni affanno. È felicità che sfonda ogni finestra senza rompere i vetri. È il migliore di tutti i momenti, il più bello per sperare, per amare, per generare meraviglie. La Poesia è l’utopia delle meraviglie!

Il 2 ottobre (ma solo per quest’anno differita al giorno 4, sabato) ricorre la 37^ Giornata Mondiale della Poesia, ideata e istituita nel 1988 dal professor Domenico Simi de’ Burgis al Lido di Venezia e avvalorata dall’imponente “timbro” dell’Unesco, cioè dall’inclusione dell’idea nel patrimonio immateriale dell’umanità, e rafforzata, più tardi, dall’Alto Patrocinio Quirinalesco, sancito nel 2004 da Carlo Azelio Ciampi.

Assieme a Parigi, alla Giornata Mondiale si è ben presto inserito il Centro Studi di Guardialfiera, così che, proprio su questa nostra piccola e cara terra natale, poeti da ogni dove sono venuti a tripudiare, declamare le loro strofe e condividere la loro quota di felicità.

Ora, per desiderio di Maria Luisa Forte, Sindaco di Campobasso, e dell’onorevole Remo di Giandomenico, Presidente dell’Azienda Autonoma di Soggiorno Turismo Molise, i poeti si troveranno gomito a gomito a Campobasso, presso il Museo dei Misteri, in via Trento numero 3.

Dalle ore 10, appena dopo la visita guidata alla “Galleria delle Vestimenta”, verranno portati i saluti istituzionali da parte del sindaco Maria Luisa Forte, di Mimmo Maio, Assessore alla Pubblica Istruzione, di Vincenzo Di Sabato e di Maurizio Varriano, realizzatore dell’evento e leader de “I borghi d’eccellenza”.

Si darà il via alla prima girandola di poesie, recitate dagli autori e arricchite da analisi critiche ed estetiche, intervallate da sketch e dalla musica di Lino Rufo con “na voce e na chitarra”. E poi, di nuovo, vortici in rima.

Quest’anno ricorre anche il 20° anniversario della morte di Mario Luzi, poeta, drammaturgo, critico letterario e senatore a vita, indiscusso pensatore tra i più liberi e nobili del Novecento letterario italiano, deceduto il 28 febbraio 2005. La sua figura verrà tratteggiata da Carol Guarascio e da Elèna Varanese, due nobildonne d’altri tempi.

A ciascun autore verrà conferito il diploma d’onore, in artistiche pergamene stilate in gotico moderno, dalla mano raffinata di Maria Pia Menichetti.

Occorre ottenere per adesso, con somma urgenza, l’atto di assenso dei “verseggiatori”, da inviare a disabato.vincenzo@gmail.com.