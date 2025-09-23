Nella pineta di Campomarino lido

CAMPOMARINO LIDO. Dal signor Antonio Serino: «Faccio seguito a quanto da voi pubblicato nei giorni scorsi (lettera aperta inviata all’amministrazione comunale di Campomarino da un cittadino) vi invio alcune immagini di degrado in cui versa li pineta di Campomarino Lido, foto scattate sommariamente a lato di una delle tre strade principali che conducono a mare, (abbandono di reti e pali di legno dismessi, bottiglie di vetro, lattine, plastica di tutti i tipi, carte e cartoni) una ricchezza da preservare in semiabbandono.

Anche la situazione urbana non è delle migliori, strade e marciapiedi dissestati, sporche di tutto, marciapiedi tappeti di cicche di sigarette, assenza totale di spazzini, quelli con la scopa e paletta, per il ritiro dei sacchetti ci sono camion che vanno e vengono dalle sei di mattina (servizio ottimo) ma troppo spreco lavorativo e economico. L’amministrazione ha un luogo bellissimo, da corteggiare da amare, che porta ricchezza e benessere e principalmente lavoro, non è Campomarino ma è Campomarino Lido».