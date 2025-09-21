Professionalità e umanità: grazie ai Vigili del Fuoco

TERMOLI. Professionalità e umanità, che al giorno d’oggi non è scontato ravvisare, è quanto invece ho potuto apprezzare ieri sera, a seguito di una situazione di pericolo in cui è incappato mio figlio quindicenne e i nostri due cagnolini, in via Giappone a Termoli.

Un blocco dell’ascensore ha, infatti, richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli che vorrei ringraziare per la tempestività e la competenza messe in atto, senza trascurare il lato umano, imprescindibile in circostanze che possono inevitabilmente far insorgere panico e tensione, sia nel malcapitato adolescente che nei loro familiari.

Il pensiero, in questi casi, corre subito verso condizioni d’emergenza di estrema gravità in cui i nostri Vigili sono chiamati a operare; ma, sia in contesti irrisori che di maggiore portata, il senso del dovere resta lo stesso e merita per questo di essere riconosciuto e valorizzato. Ancora, sentitamente, grazie.

M. M.