Ambiente pomo della discordia in Consiglio comunale

TERMOLI. Scontro politico stamani in Consiglio comunale sul tema più attuale dell’estate, l’ambiente.

I cinque consiglieri comunali di opposizione – Joe Mileti (Voglia di Termoli), Silvio Mario Orlando (Voglia di Termoli), Manuela Vigilante (Partito Democratico), Oscar Daniele Scurti (Partito Democratico) e Marcella Stumpo (Rete della Sinistra-Termoli Bene Comune) – hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti dell’assessore all’Ambiente Silvana Ciciola, indirizzata al presidente del Consiglio comunale Annibale Ciarniello e per conoscenza al sindaco Nico Balice. Il documento, protocollato il 30 agosto 2025, elenca una serie di contestazioni puntuali e dettagliate che, secondo i firmatari, dimostrano l’inadeguatezza dell’assessore nel ricoprire la delega conferitale.

I consiglieri evidenziano che, «A distanza di oltre un anno dall’incarico ricevuto, non si è vista alcuna programmazione o iniziativa nel settore dell’igiene urbana per contrastare il gravissimo stato di sporcizia in cui versa la città, visibile agli occhi di cittadini e turisti. Nessuna azione efficace è stata intrapresa per combattere il fenomeno sistematico dell’abbandono illegale dei rifiuti, né sono state avviate iniziative per garantire il controllo sulla raccolta e lo spazzamento da parte dell’azienda preposta. La città, si legge nella mozione, è disseminata di micro-discariche abusive dal centro alle periferie, e in occasione dello sfalcio del verde, l’immondizia precedentemente nascosta resta visibile, causando una lesione d’immagine per Termoli.

Inoltre, non risultano attuati piani per migliorare la gestione della raccolta differenziata presso le attività commerciali, né sono state promosse campagne di comunicazione per sensibilizzare la cittadinanza. Mancano completamente azioni programmatiche sul tema della tutela ambientale. Per queste ragioni, i consiglieri ritengono che l’assessore abbia dimostrato di non essere in grado di assolvere il compito assegnatole, provocando danni gravi alla città e apparendo inadeguata a ricoprire la delega».

La mozione si conclude con una richiesta formale: i consiglieri chiedono che venga inserita all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale, affinché si proceda alla votazione per appello. Chiedono all’assessore Ciciola di rassegnare le dimissioni e al sindaco di accettarle; in subordine, in caso di mancata dimissione, si chiede al sindaco di revocarle le deleghe; e qualora il sindaco non provveda, si chiede al Consiglio comunale di deliberare la sfiducia nei confronti dell’assessore.