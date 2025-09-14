Assemblea nazionale di Forza Italia Giovani, Nicola Di Toro: «Il Molise farà la sua parte»

SAN BENEDETTO DEL TRONTO. Durante la tre giorni di Azzurra Libertà, la festa nazionale di Forza Italia Giovani tenutasi a San Benedetto del Tronto, Nicola Di Toro è intervenuto in rappresentanza del Molise nel corso dell’Assemblea Nazionale, lanciando un messaggio forte e chiaro ai giovani militanti azzurri:

“Il nostro movimento ha grandissime potenzialità e tutti noi, soprattutto da una regione come il Molise, dobbiamo fare la nostra parte”.

L’evento si è svolto in una regione strategica come le Marche, prossima al voto regionale, e ha visto la partecipazione di centinaia di giovani provenienti da tutta Italia.

Nel suo intervento, Di Toro ha voluto anche rispondere con fermezza ed ironia ad alcune critiche piovute contro la leadership di Forza Italia Giovani:

“Coloro che insultano il nostro Segretario nazionale, Antonio Tajani, e soprattutto il nostro Segretario nazionale dei giovani, Simone Leoni, sono e saranno sempre dei poveri comunisti”, ha affermato tra gli applausi della platea, richiamando allo storico intervento di Silvio Berlusconi.

Oltre all’intervento politico, Nicola Di Toro ha avuto un ruolo operativo di primo piano durante tutta la manifestazione, insieme al collaboratore provinciale Mattia Pezzotta, affiancando la Responsabile nazionale della Comunicazione e coordinando i team incaricati della comunicazione e dei contenuti, contribuendo attivamente alla riuscita dell’evento.