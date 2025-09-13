Cesa: «Apriamo fase congressuale per nuova leadership, con noi coalizione più al centro»

ROMA. “Apriamo una fase congressuale partecipata, occasione di confronto plurale e di rinnovata leadership. Il mio ruolo sarà quello di garante super partes, per accompagnare l’Udc con responsabilità in questo passaggio delicato. Con noi il centrodestra è più centro”.

Così l’on. Lorenzo Cesa, Presidente del Consiglio Nazionale dell’Unione di Centro, nel suo intervento alla Festa Nazionale Udc in corso oggi e domani presso il Centro Congressi Crowne Plaza di Roma, davanti a una platea numerosa e più volte in piedi per applaudirlo. Cesa ha rivolto un ringraziamento particolare alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni – attesa subito dopo di lui sul palco – e al Presidente del Partito Popolare Europeo, Manfred Weber, per la loro presenza: “La nostra forza è l’unità nella tradizione cristiano-democratica, radice solida di coerenza e vitalità, ma anche apertura al cambiamento e alle nuove energie della società civile”.

Nel suo discorso, Cesa ha sottolineato l’impegno dell’Udc su temi centrali come la ricostruzione del ceto medio, la giustizia fiscale, il diritto alla salute, il sostegno a famiglie, giovani e anziani, ribadendo la difesa dei valori non negoziabili “Siamo la forza politica che custodisce e rilancia l’identità cristiano-democratica del Paese. Non per nostalgia, ma per responsabilità e vocazione. Senza di noi, il centrodestra rischierebbe di perdere il contatto con la sua anima popolare e sociale”.

Come presidente della Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare della Nato, ha dedicato spazio anche all’Europa e al contesto internazionale: “Non serve meno Europa, ma più Europa, diversa e vicina ai cittadini. Solo un’Unione forte e integrata potrà affrontare le sfide globali. Dobbiamo costruire un’Europa unita nella difesa comune, capace di garantire pace, democrazia, sviluppo sostenibile e diritti fondamentali. In questo percorso l’Italia deve essere protagonista”. Cesa ha quindi ricordato l’impegno del partito anche su temi legislativi concreti, come la Pdl n. 2227 per la tutela dei minori nei casi di violenza familiare e la prossima proposta di legge sulle cure palliative e la terapia del dolore per gli anziani. Infine, un pensiero speciale al Pontefice: “Rivolgiamo al Papa Leone XIV gli auguri per il suo compleanno. Il suo impegno sociale rappresenta un punto di riferimento importante per chi crede nella giustizia, nella solidarietà e nella pace”.

La Festa Nazionale dell’Udc prosegue con tavoli tematici e interventi dedicati al futuro del partito, al ruolo nel centrodestra e alla sfida europea.