Consiglio regionale: avanzano le proposte di legge delle Commissioni

CAMPOBASSO. Ieri mattina, presieduta da Roberto Di Pardo, la Prima Commissione si è riunita. Dopo aver concluso le rispettive fasi istruttorie, l’organo consiliare ha espresso all’unanimità parere favorevole ai seguenti argomenti, che passano ora all’esame del Consiglio regionale:

Acquisto e ristrutturazione dell’immobile sede del Centro per l’Impiego di Campobasso , sito in Piazza Molise n.65 (DGR n. 257/2025).

, sito in Piazza Molise n.65 (DGR n. 257/2025). Proposta di legge regionale n. 76, di iniziativa della Giunta regionale, concernente l’abrogazione della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 11, relativa al Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2023.

Seconda Commissione permanente

Ieri pomeriggio, sotto la presidenza di Armandino D’Egidio, la Seconda Commissione si è riunita dopo la pausa estiva. I commissari hanno effettuato una ricognizione degli argomenti più urgenti e hanno delineato il percorso d’esame per le prossime sedute.

Terza Commissione permanente

Ieri, presieduta da Roberto Di Baggio, la Terza Commissione ha espresso parere favorevole all’unanimità alla proposta di legge regionale n. 18, di iniziativa del Presidente stesso, concernente:

Norme per la riduzione del rischio sismico e riordino delle funzioni in materia sismica.

L’iniziativa passa ora all’esame del Consiglio regionale per le determinazioni conclusive.

Quarta Commissione permanente

Ieri, sotto la presidenza di Nicola Cavaliere, la Quarta Commissione ha esaminato diversi argomenti. Dopo le fasi istruttorie, ha espresso parere favorevole alle seguenti proposte:

Proposta di legge n. 29 , di iniziativa del Consigliere Sabusco, relativa a “Disciplina in materia funebre e cimiteriale”.

, di iniziativa del Consigliere Sabusco, relativa a “Disciplina in materia funebre e cimiteriale”. Proposta di legge n. 71, di iniziativa dei Consiglieri Stefania Passarelli e Armandino D’Egidio, relativa a “Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della buona salute”.

Entrambe passano ora all’esame del Consiglio regionale.

La Commissione ha inoltre continuato l’esame della proposta di legge n. 74, di iniziativa della Consigliera Stefania Passarelli, concernente “Disposizioni legislative per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare”.

Infine, il presidente Cavaliere ha nominato il Consigliere Massimo Sabusco Relatore della proposta di legge n. 75, di iniziativa della Giunta regionale (DGR del 4 agosto 2025, n. 256), concernente: