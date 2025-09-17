Di Pardo replica: «Non ho nulla da nascondere e nulla da temere, il mio operato al servizio della collettività»

PETACCIATO. Incalzato sulle accuse di aver commesso “crimini” contro Petacciato, da parte del gruppo di opposizione “Petacciato buone mani”, il sindaco Antonio Di Pardo ha risposto con fermezza, rivendicando la propria trasparenza e il suo impegno a favore della comunità. «Non ho nulla da nascondere e nulla da temere – ha dichiarato – ho sempre dimostrato, con i fatti, il mio modo di essere al servizio della collettività».

Il primo cittadino ha quindi affrontato i tre principali punti critici che gli sono stati contestati: ossia, pineta, pista ciclabile ed ex colonia marina.