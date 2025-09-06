Gravina: «Per noi la Gigafactory resta l’opzione su cui concentrare tutti gli sforzi»

TERMOLI. Soddisfatti gli organizzatori del presidio pentastellato di ieri, davanti ai cancelli dello stabilimento Stellantis, come sottolinea il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Roberto Gravina, «Un grazie sincero ai lavoratori e ai sindacati dello stabilimento Stellantis di Termoli per il coraggio e la forza con cui hanno portato la loro testimonianza nell’incontro avuto davanti ai cancelli dello stabilimento Stellantis. Non è mai facile esporsi in prima persona, ma è da lì che passa la verità e la forza necessaria per affrontare una crisi complicata dal silenzio di chi dovrebbe dare risposte e non le dà. Un grazie speciale anche a Chiara Appendino che ha voluto essere presente qui a Termoli insieme a noi, confermando quanto questa battaglia non riguardi solo il Molise ma l’intero Paese. Insieme a Chiara abbiamo ascoltato la voce di chi ogni giorno vive in fabbrica la realtà di promesse continuamente disattese sulla Gigafactory e sul futuro dello stabilimento. Parole chiare e dirette: i lavoratori vivono ogni giorno in una condizione di incertezza che non è più sostenibile.

Per noi la Gigafactory resta l’opzione su cui concentrare tutti gli sforzi, perché significa tutelare oltre 1.800 posti di lavoro e difendere il futuro industriale del nostro territorio. In questa direzione si collocano anche le mozioni che abbiamo presentato in Consiglio regionale, in Parlamento e al Parlamento europeo: atti concreti e propositivi, sempre aperti al confronto per essere migliorati, purché finalizzati a un unico obiettivo, quello di garantire un futuro al Molise e al settore dell’automotive.

Abbiamo rilanciato due impegni fondamentali: chiedere che i vertici di Acc vengano finalmente ascoltati in Parlamento, visto che ad oggi nessuno sembra in grado di aprire un canale di dialogo con loro; e sostenere la proposta dei sindacati di spostare il tavolo delle trattative direttamente a Palazzo Chigi, perché è lì che si devono assumere responsabilità vere, non in un ministero che ha già dimostrato tutta la sua inadeguatezza.

L’incontro non è servito a mettere bandierine politiche, e chi c’era lo ha capito bene. È stato un momento per riportare al centro del dibattito nazionale un territorio che chiede risposte e che non può più assistere in silenzio allo sfumare di un progetto vitale.

Qui non contano i simboli di partito: conta che il Molise faccia sentire la propria voce ogni giorno. Conta salvaguardare lavoro, dignità e futuro».