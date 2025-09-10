Il gruppo di Fratelli d’Italia chiede nuovi corsi per la sede UniMol adriatica

TERMOLI. Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia chiede il potenziamento del polo universitario termolese.

«Durante il consiglio comunale convocato per giovedì 11 settembre, si discuterà una mozione presentata dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia riguardante il potenziamento del polo universitario di Termoli.

Lo scopo è quello di introdurre nuovi corsi di laurea sia in ambito tecnico (con l’attivazione di corsi di laurea in Ingegneria meccanica, navale e chimica) sia in ambito umanistico (con l’attivazione di corsi di laurea in Filosofia, Lingue e Psicologia), nonché il potenziamento definitivo delle facoltà già esistenti con l’inserimento di corsi magistrali adeguati.

Si sostiene che avere modo di svolgere un percorso accademico a Termoli consentirebbe a molte famiglie termolesi di evitare le spese insostenibili derivate dal caro affitti nelle città universitarie più gettonate.

Si sottolinea l’opportunità economica dello sviluppo del polo, con una ricaduta sicuramente positiva sul tessuto sociale della città.

Inoltre si apre alla possibilità di creare un polo universitario che unisca tutte le facoltà, più attrezzato, più grande e sostenibile.

La mozione, dunque, impegna il sindaco e la Giunta ad iniziare il dialogo con l’università e con la Regione, per permettere la realizzazione dell’iniziativa».