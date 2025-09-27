“L’ascesa della destra italiana”, Gianfranco Fini a Larino

LARINO. Nei giorni in cui la presenza di Gianfranco Fini a Otto e mezzo ha riacceso il dibattito mediatico sul ruolo della destra italiana, per il contraddittorio avvenuto con la conduttrice Lilli Gruber su “La 7”, Larino si prepara ad accogliere un evento di forte rilevanza politica e culturale: venerdì 3 ottobre 2025, alle ore 17:30, nell’Atrio del Palazzo Ducale in Piazza Duomo, si terrà l’incontro dal titolo “L’ascesa della destra italiana”, promosso dal Circolo di Larino di Fratelli d’Italia in collaborazione con la Fondazione Tatarella. L’iniziativa intende ripercorrere il lungo cammino che ha portato la destra italiana dalla militanza nel Movimento Sociale Italiano di Giorgio Almirante, alla legittimazione istituzionale con Alleanza Nazionale guidata da Gianfranco Fini, fino all’attuale governo presieduto da Giorgia Meloni e sostenuto da Fratelli d’Italia.

Tra i protagonisti dell’incontro spicca proprio Gianfranco Fini, fondatore e leader storico di An, la cui recente apparizione televisiva ha suscitato reazioni contrastanti e rinnovato l’interesse attorno alla sua figura. Accanto a lui interverranno Fabrizio Tatarella, vicepresidente della Fondazione Tatarella e autore del libro “La Destra di Governo”, e Antonio Lupo, caporedattore di Rai 3 Molise. Durante l’evento sarà presentato il volume di Tatarella, che raccoglie contributi di rilievo, tra cui quelli di Giorgia Meloni e Ignazio La Russa, offrendo una riflessione articolata sul percorso politico e culturale della destra italiana, tra continuità storica e trasformazioni contemporanee.

L’appuntamento si preannuncia come un’occasione di confronto e approfondimento, capace di attrarre l’attenzione non solo degli addetti ai lavori, ma anche di cittadini e osservatori interessati a comprendere le dinamiche che hanno portato una forza politica da una posizione marginale alla guida del Paese.