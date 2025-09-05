«L’Italia conta poco in Europa con questa destra», Bonaccini su Putin, Trump, Israele e la Meloni

TERMOLI. Piazza gremita per assistere all’incontro-intervista con l’europarlamentare Stefano Bonaccini, già presidente dell’Emilia-Romagna, che ha risposto alle domande di Valentina Fauzia, dopo il saluto introduttivo di Vittorino Facciolla.

A farla da padrone e non poteva essere altrimenti, visti gli scenari internazionali, è stata la politica europea e mondiale, con Bonaccini che ha definito senza mezzi termini come criminali sia Putin che il governo israeliano, per quello che stanno commettendo in Ucraina e a Gaza, così come ha ribadito le debolezze politiche dell’Europa comunitaria, ancora gigante economico, ma che non riesce ad avere un carattere di stato coesi sovranazionale, proprio per le spinte dei 22 Paesi sovranisti che si trova al suo interno.

Per Bonaccini, l’Italia conta poco e si è visto con la partita dei dazi, nonostante le speranze che da destra si nutrivano per l’amicizia tra Meloni e Trump, così come debole la posizione su Israele, su cui ha chiesto lo stop agli aiuti militari.

Prendendo spunto da quanto fatto anche nella sua regione e in Toscana, Bonaccini ha chiesto pubblicamente al presidente della Regione Roberti di interrompere ogni rapporto con Israele.

La spia dei rischi democratici è data quando c’è un consenso plaudente, e ha citato i voti in ascesa di Afd, che minerebbero la stabilità di uno dei padri fondatori dell’Europa laddove dovessero arrivare al Governo, così come parla di condizioni a cui mai aveva pensato di assistere, proprio con riferimento alle guerre che stanno insanguinando i due fronti bellici sotto gli occhi di tutti.