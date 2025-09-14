Marolla a Roma per rappresentare i giovani molisani del M5S

TERMOLI. “Da mesi, a lavoro per il Molise e per i giovani. Il M5S c’è!”

5-6-7 settembre, decine di giovani, una sola domanda: che Europa vogliamo costruire? La Summer School di Pasquale Tridico, Stefano Fassina e The Left è stata un laboratorio di idee, visioni e coraggio politico.

Un’Europa che non lascia indietro nessuno, che difende i diritti di tutti, che mette al centro il pianeta e i suoi cittadini. Non ci basta sopravvivere nel presente, vogliamo trasformare il futuro.

il Network Giovani è la generazione che non accetta ingiustizie, che non subisce le scelte dei governi ma che ogni giorno si organizza per costruire un’alternativa.

In questo importante appuntamento il Molise ha avuto voce: Carlo Marolla ha rappresentato con orgoglio il Network Giovani Molise, che coordina da mesi, prendendo parte a un progetto di formazione riservato a pochi giovani da tutta Italia. Un’occasione unica per rafforzare la presenza del Movimento 5 Stelle Molise anche nel panorama politico nazionale.

Le sue parole:

“Nonostante i nostri modesti numeri, ho partecipato con orgoglio a questo progetto per consolidare una rilevanza politica costruita anche a livello nazionale. Non è stata solo una scuola di formazione, ma anche un modo di confrontarmi con attivisti, esponenti del M5S e parlamentari. Ennesima dimostrazione che il Movimento 5 Stelle continua a lavorare nella formazione e nella collaborazione reciproca.”