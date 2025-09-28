“Palestina libera 86034”: fa centro con la raccolta firme a Termoli

TERMOLI. La mobilitazione per la causa palestinese continua a raccogliere consensi in Molise. Dopo il lancio della raccolta firme online, il gruppo “Palestina libera 86034” ha portato l’iniziativa anche a Termoli, riscuotendo un grande successo. La petizione, promossa da un’eterogenea coalizione di partiti, associazioni e singoli cittadini, ha l’obiettivo di sostenere la missione umanitaria della Global Sumud Flotilla e di sensibilizzare le istituzioni locali, a partire dalla Prefettura di Campobasso.

La situazione a Gaza continua a essere drammatica. L’assedio persistente ha creato una crisi umanitaria senza precedenti, con la popolazione civile che si trova a far fronte a una grave carenza di cibo, acqua, medicine e forniture essenziali. In questo contesto, le iniziative di solidarietà internazionale, come quella della Global Sumud Flotilla, non sono solo un gesto di supporto, ma una necessità vitale.

La Flotilla rappresenta un tentativo concreto di rompere l’isolamento e portare aiuti, ma deve affrontare rischi significativi. Per questo motivo, l’appello lanciato dal gruppo “Palestina libera 86034” chiede alle istituzioni italiane di intervenire per garantire la protezione e la sicurezza di questa missione, assicurando il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale.

Il grande successo della raccolta firme a Termoli dimostra che la solidarietà per il popolo palestinese è un sentimento diffuso e radicato anche nelle comunità locali. L’iniziativa di “Palestina libera 86034” non si limita a un semplice gesto simbolico, ma si propone di tradurre il sostegno popolare in una pressione concreta sulle istituzioni.

Ogni firma raccolta rappresenta una voce che si unisce al coro globale di chi chiede giustizia e la fine dell’assedio a Gaza. È la prova che la speranza e la solidarietà possono superare le distanze, connettendo le persone di Campobasso e Termoli a chi si trova in una situazione di estrema difficoltà.