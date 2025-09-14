Pd Molise alla Festa nazionale dell’Unità

TERMOLI. Il Pd Molise protagonista alla Festa nazionale dell’Unità: amministratori, donne e territori al centro del dibattito.

Il Partito Democratico ha partecipato attivamente alla Festa Nazionale dell’Unità a Reggio Emilia, che si conclude oggi con l’intervento della Segretaria nazionale Elly Schlein. “Tra i protagonisti, il Pd Molise, orgoglioso di guidare entrambi i Capoluoghi di Provincia con i Sindaci espressione della società civile Marialuisa Forte e Piero Castrataro, esempi concreti di amministrazione competente e impegno per il territorio. È stata anche l’opportunità per continuare il proficuo dialogo con la Segreteria nazionale e i Parlamentari, in un momento difficile per il Molise, dove il Partito si sta dimostrando vicino su temi sensibili come sanità, lavoro e trasporti”, dice il segretario regionale Ovidio Bontempo a Reggio Emilia.

Particolare soddisfazione per l’incontro dedicato al ruolo delle Donne nelle istituzioni locali, dove la Sindaca Forte ha portato la sua testimonianza all’interno del panel “Rete delle elette e delle amministratrici. Unite in tutto!”, insieme ad altri autorevoli contributi come quello di Chiara Braga, Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati e di Stefania Bonaldi, responsabile Pubblica Amministrazione in Segreteria Nazionale, all’interno di un confronto profondo sulle conquiste e sul ruolo delle Donne in politica e dove è stato riaffermato anche il ruolo strategico delle politiche di coesione per il futuro delle città italiane. La sindaca Forte, vicepresidente Anci con delega al Mezzogiorno e alle Politiche di coesione, ha raccontato le sfide e le difficoltà affrontate come prima Sindaca eletta di Campobasso, città che si distingue oggi come modello virtuoso nell’attuazione del Pnrr, dimostrando che anche i territori più piccoli possono esprimere visione politica e capacità amministrativa. La Rete delle amministratrici inaugurata dal Pd, si propone come spazio di condivisione e azione, dove il servizio pubblico si intreccia con la passione politica e l’impegno civile delle Donne, un progetto che guarda al futuro con coraggio, competenza e visione. E sarà proprio una Donna, la nostra Segretaria nazionale Elly Schlein, a chiudere oggi la Festa dell’Unità.