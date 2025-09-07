Roberta Mori su Stellantis: «Il lavoro è dignità, non profitto»

TERMOLI. Il dibattito su Stellantis si è arricchito ieri sera, in piazza Monumento, dell’intervento di Roberta Mori – parlamentare e portavoce nazionale della Conferenza delle Donne Democratiche . Un discorso intenso, costruito sul richiamo alla Costituzione, alla dignità del lavoro e alla necessità di non arrendersi a un modello di sviluppo che sacrifica le persone sull’altare del profitto.

«La Repubblica è fondata sul lavoro, non sulla delocalizzazione»

Mori ha aperto il suo intervento ricordando l’articolo 1 della Costituzione: «La nostra Repubblica è fondata sul lavoro, non sul profitto. È fondata sul lavoro, non sulla delocalizzazione. È fondata sul lavoro, non sull’accaparramento degli interessi individuali». Una cornice che ha segnato la direzione dell’intero discorso: il tema Stellantis, per l’esponente democratica, non è solo una vertenza locale, ma un campanello d’allarme per l’Italia intera, il simbolo di un modello che va radicalmente cambiato.

«Parlare di Stellantis – ha sottolineato – non significa parlare soltanto di Termoli o del Molise. Significa parlare del Paese, del mondo in cui siamo immersi. È una questione di dignità, di autonomia, di felicità. Il lavoro non è solo salario: è diritto a esistere a testa alta».

Critica al governo: «Un doppio registro inaccettabile»

Il passaggio successivo è stato dedicato al ruolo del governo Meloni e alle responsabilità politiche. Mori ha denunciato una gestione “schizofrenica” delle politiche industriali e del lavoro: «Non ci può essere un doppio registro: da una parte dichiarazioni di intenti per rassicurare i lavoratori, dall’altra nei fatti il tradimento della Repubblica e della dignità del lavoro. È ciò che sta accadendo con le risorse del Pnrr e con i fondi per la transizione: annunci e promesse, seguiti da tagli e dirottamenti».

Un’accusa diretta: la riduzione drastica dei fondi per l’automotive e per la ricerca, le incertezze sulla Gigafactory di Termoli, i contratti di solidarietà che congelano il presente ma non offrono un futuro. Tutto questo, per Mori, non è il frutto di una semplice difficoltà economica, ma di una precisa scelta politica: «È una modalità di governo che tradisce la Costituzione, che lascia marcire i lavoratori nelle loro angosce. A questo dobbiamo opporci con tutte le nostre forze».

«Bisogna alzare il livello della rappresentanza»

La parlamentare ha riconosciuto l’impegno dei rappresentanti locali – amministratori e consiglieri regionali – che hanno portato interrogazioni, mozioni e denunce. Ma ha anche lanciato un monito: non basta più. «Non è sufficiente dire che non ci rispondono – ha spiegato –. Bisogna pretendere risposte. E se non arrivano, bisogna alzare il livello della rappresentanza, andare con i nostri corpi nei luoghi della decisione, chiedere con rispetto ma con fermezza soluzioni concrete. Non possiamo restare in silenzio».

Un appello che si traduce in una chiamata alla mobilitazione civile e politica: non solo solidarietà formale, ma presenza fisica, pressione istituzionale, unità d’intenti tra lavoratori, sindacati e forze progressiste. «La dignità non si chiede a bassa voce – ha detto –. Si pretende, perché è un diritto costituzionale».

Giovani e ricerca: «Senza innovazione restiamo ai margini»

Uno dei punti più significativi dell’intervento è stato il richiamo al tema della ricerca. Per Mori, la crisi Stellantis non può essere affrontata solo con piani di ammortizzazione sociale, ma con una visione strategica: «L’occasione della Gigafactory non deve essere soltanto apertura di nuovi reparti produttivi. Deve diventare anche occasione di ricerca. Senza ricerca siamo ai margini dell’Europa e del mondo».

Un discorso che si lega direttamente ai giovani e al loro futuro: «I nostri ragazzi e le nostre ragazze si formano qui, ma poi emigrano. Portano le loro competenze altrove, perché qui non trovano spazi. Questo è un impoverimento che non possiamo più permetterci. Dobbiamo investire in ricerca e innovazione per dare prospettive di lavoro qualificato. Non basta pensare al presente: bisogna costruire il futuro».

La transizione ecologica e digitale, secondo Mori, può diventare una trappola o un’opportunità. Senza politiche industriali e investimenti pubblici, rischia di tradursi in esclusione sociale e desertificazione produttiva. Con coraggio e visione, invece, può rilanciare il made in Italy e valorizzare le competenze locali.

Un impegno collettivo

Il discorso si è chiuso con un appello alla comunità e alla partecipazione. «Il contratto di solidarietà in vigore fino al 2026 può garantire una boccata d’ossigeno, ma non basta. Servono risposte strutturali, serve la forza di tutti. Noi dobbiamo metterci al servizio dei lavoratori e delle lavoratrici, al fianco dei sindacati, con la nostra presenza e la nostra parola».

E ancora: «Non è solo una battaglia per Termoli, ma per l’Italia intera. Perché ogni volta che un territorio viene lasciato indietro, tutto il Paese arretra. E perché senza lavoro non c’è dignità, senza dignità non c’è libertà, senza libertà non c’è futuro».

Un discorso che ha unito passione e fermezza, lasciando in piazza un messaggio chiaro: non arrendersi alla rassegnazione, ma trasformare la crisi in occasione di riscatto. Per Mori, la politica deve tornare a essere strumento di emancipazione, non di abbandono. «La nostra Costituzione – ha concluso – ci indica la strada. Sta a noi avere il coraggio di percorrerla, insieme».