Sabusco: “Una legge che guarda al lavoro e al futuro del Molise”

CAMPOBASSO. È stata approvata ieri dal Consiglio regionale la proposta di Legge n. 75, presentata dalla Giunta regionale e seguita in Aula dal consigliere Massimo Sabusco in qualità di relatore.

Il provvedimento introduce importanti modifiche alla legge regionale n. 10 del 1995 sul sistema della formazione professionale, rappresentando un intervento atteso e strategico per rispondere concretamente alle sfide del mercato del lavoro, della transizione digitale ed ecologica e dell’attuazione del Pnrr.

L’intervento normativo aggiorna il quadro esistente attraverso l’introduzione di nuovi articoli che rinnovano l’impianto originario della legge quadro, concentrandosi su un obiettivo chiaro: rendere la formazione professionale uno strumento realmente efficace per l’occupazione, in linea con le esigenze del tessuto produttivo locale e con i principali strumenti europei per la certificazione delle competenze.

Secondo Sabusco, “non si tratta di una legge calata dall’alto, ma di una riforma pensata ascoltando i bisogni del territorio, delle imprese e delle persone. Una legge che mette al centro i risultati, la trasparenza e la dignità del lavoro”.

Il nuovo testo introduce principi fondamentali come la programmazione basata sull’analisi dei fabbisogni occupazionali, l’attenzione ai soggetti più vulnerabili e l’adozione di microcredenziali, che consentono di certificare competenze anche acquisite in percorsi brevi, rendendole subito spendibili nel mercato del lavoro. Al tempo stesso, si rafforza il collegamento tra formazione e impresa, promuovendo l’apprendimento in contesto lavorativo e incentivando il cofinanziamento privato per sostenere percorsi di qualità.

Il provvedimento si inserisce nel quadro del Programma GOL – Garanzia Occupabilità dei Lavoratori, pilastro della Missione 5 del PNRR, garantendo coerenza normativa e operativa con le linee guida nazionali ed europee. I nuovi articoli, infatti, prevedono una programmazione flessibile, orientata agli esiti occupazionali, con il coinvolgimento attivo delle imprese, delle agenzie formative accreditate e degli enti pubblici.

Dal punto di vista attuativo, tutto ciò avverrà senza nuovi oneri per il bilancio pubblico, grazie alla clausola di invarianza finanziaria, che punta su una riorganizzazione intelligente delle risorse già disponibili, ottimizzando strumenti e competenze interne.

Si tratta di un progetto politico concreto, capace di restituire alla formazione professionale un ruolo centrale nello sviluppo sociale ed economico del Molise.

“Con questa riforma – conclude Sabusco – diamo un segnale forte: la formazione non è un fine, ma un mezzo per costruire futuro. Per farlo, serve visione e capacità di tradurre le parole in atti. Questa legge è il primo passo”.