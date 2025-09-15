Tra sviluppo e tutela: «Il Pd e Guglionesi Progressista si uniscono per un futuro sostenibile»

GUGLIONESI. Vento di sviluppo e tutela: «Il Pd e Guglionesi Progressista si uniscono per un futuro sostenibile».

«In un’epoca in cui la transizione energetica è al centro del dibattito nazionale e globale, la comunità di Guglionesi si fa portavoce di una visione pragmatica e lungimirante, dimostrando come sia possibile conciliare innovazione e tutela del territorio. In un gesto di profonda intesa politica e civica, il Partito Democratico e il gruppo civico Guglionesi Progressista hanno unito le forze, dando vita a una mozione che si pone come un pilastro per il futuro sostenibile della comunità. Questa iniziativa non nasce da un’improvvisa intuizione, ma è il frutto di una stretta e costante sinergia tra i due gruppi, i quali, attraverso un ascolto continuo e attento dei cittadini, hanno saputo trasformare le preoccupazioni della gente in un’azione politica concreta e di alto profilo».

Il lavoro congiunto del circolo Pd e di Guglionesi Progressista riflette una visione che guarda esclusivamente allo sviluppo e alla tutela della nostra comunità. Il Consigliere di Minoranza Pino Aristotele, portavoce di questa iniziativa, ha depositato la mozione con l’intento di chiedere al sindaco e all’intero consiglio comunale l’elaborazione di un regolamento stringente per la gestione degli impianti eolici e fotovoltaici sul territorio. Non si tratta di un atto di opposizione allo sviluppo delle energie rinnovabili, ma di un appello a una crescita ordinata e responsabile.

“Non siamo contrari all’innovazione,” hanno dichiarato i rappresentanti di entrambi i gruppi, “ma vogliamo che venga abbracciata con intelligenza. L’obiettivo è fare di Guglionesi un modello virtuoso, un luogo dove l’energia pulita e l’inestimabile bellezza del nostro paesaggio possano coesistere armoniosamente. Questa mozione è una testimonianza del nostro impegno per un progresso che non sacrifichi l’identità e il patrimonio del nostro territorio.”

La mozione presentata evidenzia una serie di preoccupazioni cruciali emerse dall’ascolto dei cittadini, che se non affrontate per tempo, potrebbero compromettere non solo l’estetica del territorio, ma anche il suo tessuto economico e sociale. L’iniziativa mira a istituire un regolamento comunale che funga da barriera contro la crescente tendenza a un'”installazione selvaggia” di pannelli e pale eoliche, una prospettiva che preoccupa profondamente la comunità locale.

Guglionesi, con le sue dolci colline che si affacciano su scorci unici del Molise, è un patrimonio di inestimabile valore. La proliferazione incontrollata di impianti industriali, spesso di grandi dimensioni, rischia di deturpare irrimediabilmente il paesaggio, compromettendo l’identità visiva e culturale che lega da sempre i cittadini alla loro terra. La mancanza di un piano regolatore ad hoc aprirebbe la porta a speculazioni che ignorano il legame profondo tra la comunità e il suo ambiente naturale, un legame che ha plasmato la storia e l’anima di questo luogo.

Il cuore pulsante dell’economia di Guglionesi è, e da sempre è stato, l’agricoltura. Un settore già vulnerabile e pieno di problemi che l’installazione di vasti campi fotovoltaici su terreni fertili non farebbe che aggravare. Questa pratica non solo riduce drasticamente la superficie coltivabile, ma rischia di alterare gli equilibri idrici e la composizione del suolo, mettendo a repentaglio la produttività e la sostenibilità delle aziende locali. Il regolamento proposto mira a zonizzare le aree, proteggendo le terre più vocate alla produzione agricola e indirizzando gli investimenti verso zone già compromesse o meno produttive, preservando così la fonte di sostentamento di molte famiglie.

Infine, la mozione affronta un punto cruciale e spesso trascurato: lo smaltimento delle opere. Gli impianti eolici e fotovoltaici, al termine della loro vita utile, richiedono lo smaltimento di strutture e componenti, come le pale delle turbine o i pannelli. Troppo spesso, il costo e la responsabilità di questa operazione ricadono in gran parte sui proprietari dei terreni, ovvero gli agricoltori, già alle prese con mille difficoltà. La mozione chiede che il futuro regolamento preveda un quadro normativo chiaro che obblighi gli investitori a farsi carico dei costi e delle procedure di smaltimento, evitando così che il peso finanziario e ambientale ricada sulle spalle dei cittadini.

Questa iniziativa non è solo un atto burocratico, ma un segnale forte che Guglionesi non si limita a subire le trasformazioni, ma vuole guidarle con saggezza e responsabilità. La richiesta di un regolamento è un passo fondamentale per assicurare che lo sviluppo energetico porti prosperità senza sacrificare il paesaggio, l’agricoltura e, in definitiva, la qualità della vita dei suoi abitanti.

“Il nostro impegno è e sarà sempre per il bene della nostra comunità, lavorando per tutti i cittadini,” hanno ribadito congiuntamente il Consigliere di Guglionesi Progressista e il Circolo del Partito Democratico.

La mozione è il risultato di un’analisi dettagliata e di una profonda sinergia tra due forze politiche che, superando le dinamiche partitiche, hanno saputo concentrarsi sulle esigenze concrete del territorio. È l’esempio di una collaborazione efficace che dimostra come l’unità di intenti, l’ascolto e la visione a lungo termine siano gli strumenti più potenti per costruire un futuro in cui sostenibilità, economia e bellezza siano facce della stessa medaglia. L’auspicio è che il sindaco e il consiglio comunale accolgano questa proposta come l’opportunità che è: un’occasione per proteggere Guglionesi, assicurando un progresso che sia davvero al servizio di tutti.

Una iniziativa a firma del segretario di circolo dem, Annamaria Becci, e del consigliere di minoranza di Guglionesi Progressista, Pino Aristotele.