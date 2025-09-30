Grande successo per l’evento Mapei alla BigMat Cianciosi

TERMOLI. Grande successo per l’evento che ha visto coinvolta un’azienda storica del nostro territorio, BigMat Cianciosi, che ha avuto il piacere di ospitare tecnici ed esperti Mapei nel corso di una giornata di formazione e condivisione con clienti e fornitori.

Mapei è un’azienda leader nel settore della chimica per l’edilizia: una realtà italiana che oggi, secondo Time, figura tra le migliori aziende del mondo.

Obiettivo del tour Mapei presso i suoi partner in tutta Italia è quello di aggiornare tecnici e imprese sulle novità più recenti legate alla ricerca e sviluppo nel settore edile e, nello specifico, nei prodotti Mapei stessi. Un momento di formazione, dunque, necessario per chi, come BigMat Cianciosi, si fa promotore di un’edilizia di qualità, dove nulla è consumato a caso ma tutto è invece frutto di ricerca e attenzione costanti.

La qualità è stata quindi il leit motiv di questa giornata dedicata all’approfondimento tecnico, alla formazione e alla condivisione. BigMat Cianciosi condivide infatti con Mapei la stessa filosofia aziendale: la volontà di offrire soluzioni di altissima qualità, frutto di progettazione e impiego consapevole di prodotti eccellenti e allo stesso tempo accessibili.

Occasioni come questa rappresentano un momento importante nella vita aziendale: BigMat Cianciosi ha fatto dell’attenzione verso le relazioni umane un elemento fondante della sua mission, elemento che si traduce nell’attitudine al servizio e alla consulenza, che costituiscono le specificità di un’azienda che da oltre quarant’anni offre soluzioni mirate e personalizzate ai propri clienti.

Una giornata che rappresenta un momento di grande soddisfazione per tutto il team e soprattutto per il suo fondatore, Dante Cianciosi, che si dice orgoglioso di come un’azienda del calibro di Mapei abbia individuato in BigMat Cianciosi un partner prezioso e affidabile, in grado di coniugare il radicamento territoriale con l’internazionalità di un marchio europeo come BigMat.

“Momenti come questo,” ci racconta Cianciosi “ripagano di tutti gli sforzi, di tutto l’impegno che quotidianamente mettiamo al servizio dei nostri partner e dei nostri clienti, con l’obiettivo di offrire soluzioni di eccellenza e consolidare sempre più la nostra presenza come punto di riferimento per tutto il territorio basso molisano”.