Prestiter: a Termoli nuove opportunità professionali e di carriera

Prestiter, realtà d’eccellenza nel settore del credito in Italia, ha inaugurato la scorsa settimana il suo nuovo quartier generale a Termoli.

Un polo che crea occupazione

Con il nuovo quartier generale, Prestiter apre le porte a chi cerca un futuro professionale in un’azienda solida e in costante crescita. Giovani al primo impiego, professionisti in cerca di nuove sfide o persone desiderose di rimettersi in gioco possono candidarsi attraverso la sezione Lavora con Noi del sito Prestiter.

Entrare in Prestiter significa far parte di una realtà dinamica, riconosciuta tra i Great Place to Work® e i Best Workplaces™ in Italia, dove la crescita personale e professionale è messa al centro.

Un segnale per il territorio

Con una presenza capillare in tutta Italia, Prestiter è Top Partner di Prestitalia, società del Gruppo Intesa Sanpaolo, e da oltre 27 anni offre soluzioni su misura per dipendenti e pensionati, accompagnandoli nei momenti più importanti della loro vita. L’inaugurazione del nuovo quartier generale a Termoli segna un momento che parla di radici e di futuro.



Oggi Prestiter coordina 22 sedi operative in tutta Italia, ma è da Termoli che vuole scrivere i prossimi capitoli della propria storia.

La decisione di mantenere il baricentro in Molise, dove tutto è iniziato nel 1998, anziché spostarlo verso i grandi poli economici come Milano o Roma, racconta una scelta precisa: rafforzare il legame con il territorio, valorizzare la comunità locale e creare nuove opportunità occupazionali.

Il nuovo quartier generale è il simbolo di una crescita che mette al centro le persone, con lo sguardo rivolto a un futuro che intende accogliere e valorizzare nuovi talenti.