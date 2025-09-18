Sima fratelli D’Urso: 50 anni di infissi, qualità, design e passione

Cinquant’anni di passione, cura e attenzione al dettaglio. Mezzo secolo in cui i Fratelli D’Urso hanno trasformato il concetto di casa, rendendo ogni infisso, porta e cancello un elemento di bellezza, sicurezza e comfort. La storia nasce dall’abilità artigiana di Leonardo, Corrado e Nicola D’Urso e cresce grazie alla visione delle nuove generazioni, in particolare dei figli di Corrado – Antonio, Giovanni e Valerio – che hanno saputo coniugare tradizione e innovazione in un percorso di continua crescita.

Il cinquantesimo anniversario

Il 13 settembre 2025, nel cuore della zona artigianale di Guglionesi, la comunità si è riunita per festeggiare il 50° anniversario di Sima Fratelli D’Urso. Una data che non rappresenta soltanto un traguardo aziendale, ma il simbolo di una famiglia che ha saputo trasformare sacrificio e dedizione in valori concreti, trasmessi di generazione in generazione. Durante l’evento sono stati premiati Leonardo e Corrado, e con commozione è stato ricordato Nicola, che non c’è più ma che resta parte viva e insostituibile della storia dell’impresa.

Infissi, porte e cancelli su misura

Entrare nello showroom di Sima Fratelli D’Urso significa scoprire una differenza sostanziale: non si tratta semplicemente di scegliere un infisso, una porta o un cancello, ma di vivere un’esperienza costruita su misura per ogni cliente. Ogni prodotto racconta una storia di qualità, resistenza e design, pensato per durare nel tempo e rendere ogni ambiente più accogliente e funzionale. Che si tratti di alluminio, PVC o alluminio-legno, ogni serramento, porta o cancello è studiato con cura per proteggere, isolare e valorizzare la casa, combinando estetica e sicurezza.

Tradizione e innovazione

La forza dei Fratelli D’Urso sta nell’aver saputo unire estetica e solidità, tradizione e modernità. I materiali vengono selezionati con rigore, le lavorazioni seguono elevati standard e la progettazione nasce dall’ascolto delle esigenze del cliente. Comfort abitativo ed efficienza energetica sono parte integrante di ogni soluzione. La precisione artigiana si sposa con la tecnologia più avanzata, perché ogni casa meriti di essere sicura, moderna e accogliente.

Legame con il territorio e sostenibilità

Il legame con il territorio è uno dei pilastri dell’azienda. In cinquant’anni, i Fratelli D’Urso hanno costruito rapporti solidi con fornitori locali, artigiani e professionisti del settore, alimentando una rete di fiducia che ha contribuito alla crescita della comunità. Ogni cliente che entra nello showroom non è soltanto un acquirente: diventa parte di una storia fatta di relazioni autentiche, professionalità e passione.

Altro valore cardine è la sostenibilità. Sima Fratelli D’Urso sceglie materiali riciclabili e processi produttivi a basso impatto ambientale, nella convinzione che bellezza e funzionalità debbano andare di pari passo con il rispetto per il pianeta. Ogni serramento, porta o cancello non è soltanto un prodotto, ma una scelta responsabile, capace di migliorare la casa e contribuire a un futuro più sostenibile.

Uno sguardo al futuro

Oggi, sotto la loro guida, l’azienda continua a guardare avanti con energia e innovazione. Formazione costante, nuove tecnologie e attenzione alle tendenze del mercato permettono ai Fratelli D’Urso di proporre soluzioni all’avanguardia senza mai perdere quel tocco umano che li ha resi un punto di riferimento.

Come ricordano spesso: “Ogni infisso, porta o cancello che realizziamo è come una piccola opera d’arte. Porta con sé la tradizione di nostro padre e dei nostri zii, ma anche le soluzioni moderne che i clienti di oggi cercano. La nostra ambizione è continuare a crescere, restando sempre fedeli ai valori di famiglia e alla qualità che ci ha resi noti in tutto il territorio.”

Il cinquantesimo anniversario non è soltanto una celebrazione del passato, ma un nuovo punto di partenza. Ogni serramento, infisso, porta e cancello racchiude la passione e l’esperienza di chi ama il proprio lavoro e vuole trasformare ogni casa in un luogo speciale. Entrare da Sima Fratelli D’Urso significa vivere in prima persona la forza di mezzo secolo di eccellenza artigiana e tecnologica, sentire l’attenzione di chi mette il cuore in ogni dettaglio e lasciarsi ispirare da soluzioni capaci di rendere ogni ambiente più bello, funzionale e sicuro.

Se cercate qualità, innovazione e un servizio che accompagna passo dopo passo, Sima Fratelli D’Urso è la scelta giusta. Qui tradizione e innovazione si incontrano per trasformare ogni progetto in una realtà unica, perché ogni cliente merita una casa che lo rappresenti davvero.

Sima Fratelli D’Urso si trova in via Dante Alighieri 10, Guglionesi. Telefono 0875680782, info@simafllidurso.it o www.simafllidurso.it