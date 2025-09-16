Star Dance Academy: a Termoli nasce la casa della danza che unisce passione, disciplina e futuro

TERMOLI. La danza è movimento, sacrificio, poesia. È una forma d’arte che non conosce confini, che attraversa i corpi e li trasforma in linguaggio universale. Ma la danza è anche formazione, crescita personale, costruzione di identità. È questo il cuore pulsante della Star Dance Academy di Termoli, una nuova realtà guidata dalla passione, dalla competenza e dall’esperienza di Emanuela Mastandrea, ballerina, coreografa e insegnante che ha trasformato la sua storia artistica, che ha raggiunto vette particolari, in un progetto educativo ambizioso: fare della danza un ponte tra generazioni, territori e mondi artistici diversi.

Le radici di un sogno

Originaria del Molise, Emanuela ha cominciato a danzare all’età di cinque anni presso la scuola di Orietta Mancini a Campobasso. Da quel momento la danza non è stata solo una disciplina, ma un destino. Dopo gli anni di formazione all’Accademia Nazionale di Danza di Roma (A.N.D.), ha perfezionato il suo percorso presso lo I.A.L.S. Roma, incontrando maestri e coreografi di rilievo internazionale: Roberto Salorni, Marco Garofalo, Alex La Rosa, Mauro Mosconi, Fabrizio Mainini, Clarissa Mucci, Elsa Piperno. Ha collaborato con Franco Miseria, firmando anche coreografie come assistente, e ha arricchito la sua esperienza con stage prestigiosi, tra cui quelli con il celebre Yanis Marshall, icona mondiale della heels dance, e corsi di Tip Tap con Tony Buondancer.

Il talento e la determinazione l’hanno portata sui palcoscenici televisivi e teatrali più prestigiosi: ballerina a “Domenica In” (RAI, 2010–2012) accanto a Lorella Cuccarini, nello show “Ora ci vorrebbe un amico” con coreografie di Luca Tommassini, a “Una serata bella” su Canale 5 con Marcella Bella, a “Miss Universe” (Sky) con Claudia Gerini e al “Look of the Year” al Teatro Ariston di Sanremo. Ha preso parte a convention ed eventi firmati da grandi brand come Fanta, Peroni, Warner Bros, The Beers, Just, e sul palco teatrale ha condiviso la scena con Lillo e Greg nello spettacolo “Far West Story”. Non solo ballerina, ma anche coreografa per l’operetta della compagnia Umberto Scida.

Parallelamente, Emanuela ha maturato un’esperienza formativa come docente che spazia dal nord al sud Italia: da The Studio (Aosta) a New Ballet Roma, da L’Altra Danza (Roma) ad Europaradise (Pomezia) fino ad arrivare a Ag MasterDance (Campobasso). Oggi è anche Team Leader del progetto Musical Weekend (Milano/Roma), diretto da Francesca Cipriani.

Una scuola, una visione

Con la Star Dance Academy di Termoli, Emanuela ha scelto di tornare alle sue radici per restituire al territorio un progetto ambizioso: offrire a bambini, ragazzi e adulti un centro di eccellenza per la danza e le arti sceniche, senza dover necessariamente spostarsi nelle grandi città.

La struttura, di 200 mq in via dei Palissandri 8, è concepita come una vera e propria casa della danza: spazi attrezzati, corsi che spaziano dai fondamenti accademici alle contaminazioni più moderne, workshop e stage con professionisti del mondo dello spettacolo. Non un semplice luogo dove prendere lezioni, ma un laboratorio di crescita artistica e personale, dove disciplina e creatività si intrecciano per formare danzatori e performer completi.

La scuola propone corsi di:

Danza Classica

Contemporanea

Videodance

Hip Hop

Heels

Musical

Danze Caraibiche

Le novità dell’anno: tango e acrobatica

Grande attesa per il nuovo corso di Tango Argentino, ogni venerdì, affidato a una coppia d’eccezione: Guillermo Anastasi e Ana Carolina Amarillo, vincitori del Tango Escenario 2024 e protagonisti di Tango Home Argentina. I due, riconosciuti come una delle coppie più talentuose della scena internazionale, saranno prossimamente ospiti del programma “Tu sì que vales” su Canale 5. Le loro lezioni a Termoli spazieranno dal Tango da Sala al Milonguero, fino al Tango da Spettacolo, offrendo agli allievi un’esperienza unica e completa.

Sempre il venerdì, una volta al mese, arriva un’altra novità: il corso di elementi di acrobatica con Andrea Theresa, diplomata alla Kataklò Academy di Milano, una delle scuole più prestigiose in Europa per la danza acrobatica. L’acrobatica, sempre più presente nelle performance contemporanee, diventa così una nuova possibilità di crescita tecnica e artistica per gli allievi della Star Dance Academy.

La forza delle collaborazioni

La scuola non si limita ai corsi ordinari. Nei weekend, infatti, saranno organizzati stage con professionisti di alto profilo, come:

Alex La Rosa, primo ballerino della tournée di Christian De Sica “Parlami di me”;

Giuseppe Miraglia, diplomato A.N.D. Roma, specialista in fusion contemporary, con aggiornamenti a New York e attualmente docente presso IDA – International Dance Association.

Queste collaborazioni rappresentano una finestra sul mondo dello spettacolo e della formazione internazionale, permettendo agli allievi di confrontarsi con diversi stili e metodi e di costruire un percorso a 360 gradi.

Un ponte tra territori

Il progetto di Emanuela non si ferma a Termoli. La sua energia e visione si estendono anche ad altri centri del Molise, con l’obiettivo di creare una rete regionale dedicata alla danza. Ne è esempio il nuovo corso di videodance avviato presso il Petacciato Fitness Center, che porta anche in questa realtà costiera la possibilità di avvicinarsi alla danza moderna con un approccio dinamico e inclusivo.

Gli obiettivi: educare alla bellezza, formare al futuro

La Star Dance Academy nasce con una missione chiara: formare artisti, ma anche persone. La danza è disciplina, rigore, ascolto del proprio corpo, ma è anche socialità, condivisione, libertà. Emanuela Mastandrea crede profondamente che la sala di danza possa diventare uno spazio educativo dove i bambini imparano il rispetto, i giovani la fiducia in sé stessi e gli adulti la possibilità di ritrovare equilibrio e passione.

“La mia ambizione – spiega Emanuela – non è soltanto insegnare passi e coreografie, ma offrire agli allievi una visione più ampia: quella della danza come strumento di crescita, di conoscenza e di apertura verso il mondo. Voglio che la Star Dance Academy diventi un punto di riferimento, non solo per chi sogna una carriera artistica, ma anche per chi cerca un’esperienza che unisca disciplina, emozione e bellezza”.

In questa prospettiva, la scuola punta a costruire una comunità, capace di unire famiglie, giovani e professionisti in un percorso comune, che valorizzi il talento e alimenti la cultura artistica sul territorio.

Una nuova stagione che comincia

Con l’apertura ufficiale della segreteria il 22 settembre, la Star Dance Academy si prepara a vivere la sua prima grande stagione. Una stagione fatta di corsi quotidiani, workshop, eventi, spettacoli e collaborazioni. Ma soprattutto, una stagione fatta di sogni da coltivare: quelli dei bambini che indossano le scarpette per la prima volta, degli adolescenti che trovano nella danza la loro voce, degli adulti che scelgono di mettersi in gioco.

La danza è movimento, ma anche radici. È disciplina, ma anche libertà. È il cuore che batte al ritmo della musica. Con la guida di Emanuela Mastandrea, la Star Dance Academy di Termoli promette di diventare un faro di formazione, arte e passione nel Molise, portando il territorio a dialogare con le grandi realtà nazionali e internazionali.

Perché danzare significa vivere due volte. E a Termoli, da oggi, c’è una casa dove questo è possibile.

📞 Info e prenotazioni lezioni prova: 339 1289186

📍 Via dei Palissandri 8 – Termoli

📲 Instagram: @stardanceacademystudio