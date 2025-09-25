“Petacciato in Buone Mani”: richiesta di Consiglio comunale monotematico sulla ex Colonia Marina

Il gruppo consiliare di opposizione “Petacciato in Buone Mani” ha depositato oggi la richiesta ufficiale di convocazione di un Consiglio comunale monotematico, ai sensi dello Statuto, avente ad oggetto il futuro della ex Colonia Marina.

La decisione nasce dopo che la Giunta comunale, con Determinazione n. 35 del 30 giugno 2025, ha conferito incarico legale per ottenere un parere sulla “possibilità di cambio di destinazione d’uso” dell’immobile, da sempre vincolato a finalità turistico-ricettive.

La ex Colonia Marina rappresenta un bene pubblico strategico: si trova a pochi metri dal mare, è stata ristrutturata con fondi pubblici e nei bandi di alienazione pubblicati dal 2011 in poi è sempre stata indicata come destinata ad uso turistico. La sua valorizzazione in questa direzione è per noi una scelta obbligata, perché garantisce sviluppo turistico, occupazione locale e qualità urbana.

Aprire alla possibilità di trasformarla in appartamenti o in altre destinazioni non coerenti significherebbe, invece, snaturare l’interesse pubblico, privare la comunità di un’opportunità di crescita e aprire la strada a operazioni speculative.

Per questo, nel Consiglio monotematico che chiediamo venga convocato, chiederemo un impegno chiaro e formale dell’Amministrazione e dell’intero Consiglio a:

• mantenere inalterata la destinazione urbanistica turistico-ricettiva della ex Colonia;

• escludere ogni ipotesi di cambio di destinazione d’uso.

Riteniamo che su un bene così importante per l’identità e il futuro di Petacciato non ci possano essere zone d’ombra né tentennamenti: servono chiarezza, trasparenza e scelte nette nell’interesse esclusivo della comunità.