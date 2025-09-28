A Termoli Claudio Baglioni col “GrandTour La Vita è Adesso”: concerto all’Arena del Mare il 19 agosto 2026

TERMOLI. Dopo un’estate 2025 davvero lusinghiera, quella 2026 si annuncia già col botto: all’Arena del Mare ci sarà Claudio Baglioni. Spettacolo che immaginiamo attesissimo, per il 19 agosto.

Ha debuttato sabato 27 settembre 2025, con un’anteprima nazionale assoluta allo Stadio Comunale di Lampedusa, il “GrandTour LA VITA È ADESSO” di Claudio Baglioni: un progetto musicale dal vivo che celebra i 40 anni dell’album più venduto di sempre in Italia, “La vita è adesso, il sogno è sempre”.

Il tour, prodotto da Friends & Partners e Come s.r.l., si svilupperà da giugno a settembre 2026 in 40 concerti straordinari, ambientati nei luoghi più suggestivi del Paese — scenari di inestimabile valore culturale, storico, archeologico, artistico e paesaggistico — trasformando ogni tappa in un’esperienza unica e irripetibile. Un viaggio che richiama lo spirito dei Grand Tour settecenteschi, quando artisti e intellettuali europei attraversavano l’Italia per accrescere la propria conoscenza della bellezza e della civiltà. Così, anche Baglioni — accompagnato da 20 musicisti e coristi, gli stessi che hanno registrato la nuova edizione dell’album — interpreterà per la prima volta l’intero disco, insieme ai più grandi successi dei suoi 60 anni di carriera, in un racconto musicale immerso nella meraviglia dei luoghi.

Il tour prenderà ufficialmente il via da Piazza San Marco a Venezia, in apertura del Festival della Bellezza, e farà tappa anche a Termoli: il concerto è previsto per mercoledì 19 agosto 2026 presso l’Arena del Mare, in uno degli appuntamenti più attesi dell’estate molisana.

I biglietti saranno disponibili in prevendita esclusiva per il Fan Club dalle ore 11:00 di domenica 29 settembre 2025 per 24 ore, in prevendita dedicata per i clienti Telepass dalle ore 11:00 di martedì 30 settembre 2025 per 48 ore, e in vendita generale dalle ore 11:00 di giovedì 2 ottobre 2025 sui principali circuiti autorizzati.