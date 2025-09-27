A Termoli Claudio Baglioni con “GrandTour La vita è adesso” all’Arena del Mare il 19 agosto 2026

TERMOLI. Dopo l’anteprima nazionale a Lampedusa, è ufficiale: il “GrandTour LA VITA È ADESSO” di Claudio Baglioni farà tappa anche a Termoli. Il 19 agosto 2026, l’Arena del Mare ospiterà uno dei 40 concerti straordinari che celebrano i 40 anni dell’album più venduto di sempre in Italia, “La vita è adesso”.

Un progetto musicale dal vivo che attraverserà l’Italia da giugno a settembre 2026, toccando 40 scenari di inestimabile valore culturale, storico e paesaggistico. Un viaggio artistico e umano che richiama lo spirito dei Grand Tour settecenteschi, trasformando ogni tappa in un’esperienza irripetibile di bellezza e condivisione.

Per la prima volta, Baglioni interpreterà l’intero album “La vita è adesso, il sogno è sempre”, accompagnato da 20 musicisti e coristi, insieme ai grandi successi che hanno segnato i suoi 60 anni di carriera.

📅 Prevendite biglietti:

Fan Club: dalle ore 11.00 del 29 settembre per 24 ore

Clienti Telepass: dalle ore 11.00 del 30 settembre per 48 ore

Prevendita generale: dalle ore 11.00 del 2 ottobre

Il concerto di Termoli si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate molisana, nel cuore di una tournée che unisce musica, storia e paesaggio in un abbraccio senza tempo.

