Captain Pellauz “Miglior singolo” con Musicalive

TERMOLI. Self control e Baraonda, Captain Pellauz (Luca Grassia) esce con due inediti. Miglior singolo con Musicalive

Luca Grassia, di Termoli, alias Captain Pellauz, esce con due nuovi inediti rock: “Self control” uscito il 20 luglio 2025 e “Baraonda” il 7 settembre 2025 su YouTube. Sono i primi due brani dell’album Pellauz Revenge che uscirà nei primi mesi del 2026.

L’artista ha iniziato dalle cover e parodie dialettali in termolese e in molisano (Mazzancolle, San Bassëlë, Vivin C e Turcnill) e ora ha presentato dei veri e propri inediti in italiano come i due brani appena usciti. I brani, scritti da lui, sono in collaborazione con Musicalive.net di Milano dove Luca Grassia anche vinto il premio come miglior singolo dell’anno proprio con Self Control.

Arrangiamento musicale mix e Master a cura di Rossano Menna. In particolare, Self control parla dell’autocontrollo che nonostante le difficoltà le insidie e i pericoli che ci si affronta nella vita quotidiana bisogna sempre rimanere lucidi e mai perdere la stima di sé stessi e l’autocontrollo soprattutto nel periodo storico in cui viviamo. Mentre Baraonda racconta di un mondo in frantumi decimato da guerre pandemie caos generale dove il disordine prende il sopravvento- da qui l’unica cosa da fare è mettersi le cuffie in questa baraonda incontrollabile ed alzare il volume della musica. Prossimamente, nel corso della fine del 2025, ci saranno altre novità con i prossimi brani dell’album.