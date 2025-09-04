Con la “Fisica di fine estate” Vincenzo Schettini sale sul palco per divertire

TERMOLI. Qual è la “Fisica di fine estate”? È quella che scopriremo in modo simpatico, quasi irriverente, ma non senza uscirne arricchiti anche di nozioni, domani sera, all’Arena del Mare.

Protagonista il divulgatore più rock del mondo scientifico, Vincenzo Schettini, che abbiamo intervistato telefonicamente, in vista dello spettacolo che si ripromette di farci divertire e non poco.

Scienza, emozione e divertimento all’Arena del Mare di Termoli, dunque, pronta a trasformarsi in un’aula speciale, dove la scienza incontrerà la musica, l’ironia e la leggerezza dell’estate.

“La fisica di fine estate”: un titolo che è già un gioco, «Nato in corso d’opera, ma che racchiude un’idea precisa: raccontare il nostro vissuto stagionale, dal mare al vento, dal sole alle stelle, attraverso le leggi della natura e le sfide scientifiche che ciascun elemento porta con sé.

Non sarà una lezione frontale né una conferenza accademica, bensì una narrazione che unisce linguaggio popolare, esperimenti dal vivo, riferimenti filosofici e tanta ironia. «Questo spettacolo è una sorta di grande lezione – spiega Schettini – ho immaginato di raccontare a chiunque sieda davanti a me il legame tra i fenomeni naturali e la fisica, mostrando come tutto ciò che ci circonda, persino la musica di un concerto estivo, è regolato da leggi universali».

La fisica degli elementi e delle emozioni

Il percorso parte dagli elementi che hanno caratterizzato l’estate: il mare, il sole che splende, il vento, la musica che accompagna le sere all’aperto. Ognuno di essi viene analizzato da due prospettive: da un lato l’aspetto scientifico, con le leggi e gli esperimenti che li descrivono; dall’altro quello simbolico, emotivo e persino filosofico.

«Il vento, ad esempio, è una risorsa naturale tenace, una sfida scientifica nel comprenderne la dinamica, ma ha anche un aspetto intimo e personale. Così le stelle: le guardiamo con gli occhi della scienza, che ci racconta di particelle e campi, ma anche con lo stupore dell’essere umano che si interroga sul proprio posto nell’universo».

Il linguaggio scelto è semplice, diretto, quasi scolastico, ma mai banale. Si parla di cosmologia, di materia oscura e di energia oscura, ricordando che ciò che conosciamo rappresenta appena il 5% dell’universo. Il resto è ancora mistero. Una vertigine che però non genera distanza, ma curiosità e vicinanza. «In fondo, la fisica è la scienza che racconta la vita» sottolinea il protagonista.

Lo spettacolo non dimentica le sfide del nostro tempo: la diffusione di fake news e la manipolazione dell’informazione scientifica. La rete, sottolinea il fisico, è un luogo straordinario che permette a chiunque di accedere alla conoscenza in modo immediato, ma al tempo stesso amplifica anche le bufale più improbabili.

«Se pubblico un video dicendo che la Terra gira su sé stessa e intorno al Sole, è un fatto ovvio, pochi lo condividono. Ma se qualcuno si alza e afferma che la Terra è piatta, quella sciocchezza fa il giro del web e ottiene visibilità. Non bisogna stupirsi: spesso non è ignoranza, ma ricerca di notorietà».

Da qui la necessità di una nuova educazione scientifica che sappia affrontare anche l’era dell’intelligenza artificiale, destinata ad amplificare ulteriormente i rischi della disinformazione ma, allo stesso tempo, a offrire strumenti straordinari per l’apprendimento e l’innovazione. «Ogni scoperta scientifica ha due facce, come il nucleare: energia e progresso da una parte, paura e minaccia dall’altra. Così sarà anche per l’AI».

Dal laboratorio al palco

Ma quando si è capito che la fisica non poteva restare confinata al laboratorio? «Tutto è cominciato con la rete» racconta. «Ero un grande ascoltatore di Radio 24 e del programma Melog di Gianluca Nicoletti. Poi ho aperto un profilo Facebook, inizialmente per curiosità e per ritrovare vecchi compagni di scuola. Poi ho compreso che i social erano la nuova agorà del linguaggio. Ho iniziato a pubblicare piccoli video, prima per me stesso, poi per gli altri. Quella spontaneità ha funzionato, e da lì è iniziato tutto».

Fisico e musicista allo stesso tempo, violinista e corista, ha trovato nella contaminazione dei linguaggi la chiave della sua originalità. «La musica mi ha insegnato la chiarezza mentale per affrontare la fisica. Anche nella scienza, come nella musica, c’è armonia e proporzione. Durante lo spettacolo mostreremo proprio questo: con un tubo armonico, con corde e frequenze, dimostrando come la matematica diventa melodia».

Einstein, Feynman e gli altri maestri

Il divulgatore non nasconde i suoi modelli: da Einstein, la prima vera rockstar della scienza, a Galileo, padre della modernità scientifica, fino a Richard Feynman, il fisico che inventò i celebri diagrammi e trasformò le lezioni in esperienze indimenticabili. «Sono stati scienziati capaci di essere maestri, non solo ricercatori. È questo che manca oggi: figure capaci di trasmettere il fascino della conoscenza».

Non mancano i riferimenti all’Italia, terra di grandi scienziati, e alla necessità di superare complessi di inferiorità. «Abbiamo avuto e abbiamo figure straordinarie, premi Nobel, ma anche come Fabiola Gianotti al Cern, che testimonia anche il valore delle donne nella scienza. Bisogna smettere di piangersi addosso: la ricerca è parte della nostra identità culturale».

Esperimenti, risate e fisica dell’amore

Chi immagina uno spettacolo serioso e cattedratico resterà sorpreso: sul palco ci sarà spazio per il gioco, la comicità e persino la fisica dell’amore. Non mancheranno esperimenti dal vivo – alcuni già portati sui social – capaci di stupire e divertire. «La gente ride a crepapelle con me. Online è diverso, più difficile trasmettere le emozioni, ma dal vivo scatta una magia».

Aneddoti e commenti bizzarri del pubblico online fanno già parte del repertorio: da chi lo accusava di aver “devastato il muro” durante un esperimento con una bottiglia, a chi lo ringraziava con parole che restano incise: «Grazie, ora non ho più bisogno di nient’altro. La fisica è ovunque».

Un’idea che spiega anche l’energia dello spettacolo, a metà tra concerto, lezione e performance teatrale. Non un caso se la musica estiva – dai concerti negli stadi alle chitarre sulle spiagge – diventa essa stessa parte della narrazione.

Il percorso non dimentica le grandi sfide che attendono l’umanità: la transizione energetica, la meccanica quantistica, l’esplorazione della materia oscura. «Siamo solo all’inizio. Abbiamo scoperto pochissimo. Ma è proprio questo a rendere la fisica così affascinante: sapere che il meglio deve ancora venire».

Accanto alla prospettiva scientifica, c’è sempre una riflessione sul ruolo della comunicazione. La televisione, ad esempio, ha perso la figura del maestro alla Manzi, capace di insegnare con semplicità e rigore. «Oggi domina l’intrattenimento, ma credo che torneremo ad avere spazi per l’educazione. Io ci credo e non mi improvviso: preferisco fare poche cose, ma bene».

Lo spettacolo di venerdì sera all’Arena del Mare non sarà solo un appuntamento culturale, ma anche un’occasione di orgoglio per il territorio. «Io amo essere autenticamente pugliese, ma sono convinto che anche il Molise sappia offrire cose belle, come tutti gli altri. A Termoli porteremo un messaggio di curiosità, di fiducia nella conoscenza e di divertimento intelligente».

Un evento che si annuncia partecipato e coinvolgente, capace di attirare famiglie, studenti, appassionati di scienza ma anche semplici curiosi. Perché, in fondo, “La fisica di fine estate” è un invito a guardare il mondo con occhi diversi, scoprendo che dietro ogni brezza, ogni onda, ogni stella, c’è una legge che racconta non solo la natura, ma anche la nostra stessa vita.