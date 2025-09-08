Desirée Collini porta il Molise in finale a Miss Italia

TERMOLI. Il Molise sogna con Desirée Collini, 18 anni, di Termoli, tra le 40 finaliste nazionali di Miss Italia. Alta 1,76, è studentessa e si definisce generosa e altruista. Ama i bambini e sogna un futuro che le permetta di prendersi cura degli altri. La danza è la sua più grande passione, coltivata con dedizione fin da piccola.

Il 15 settembre sfilerà nella finalissima a Porto San Giorgio. Intorno a lei cresce l’attesa: lo staff molisano la sostiene con entusiasmo, convinto che rappresenti al meglio i valori della regione.

Desirée unisce eleganza, dolcezza e impegno. Il suo sorriso sincero ha già conquistato molti, e presto ci sarà la possibilità di sostenerla anche attraverso il voto online. Il Molise si prepara a fare il tifo per la sua reginetta, pronta a brillare sul palco più importante.