Gianmarco Carroccia in concerto a Montenero di Bisaccia

MONTENERO DI BISACCIA. Sarà Gianmarco Carroccia con il suo spettacolo “Emozioni – Viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol” ad esibirsi dal vivo in un concerto ed uno spettacolo musicale imperdibile a Montenero di Bisaccia, con ingresso gratuito in Piazza della Libertà il prossimo sabato 20 settembre alle ore 21:30.

La data molisana fa parte del suo “Tour 2025”, che lo ha visto e lo vede protagonista – oltre che in numerose trasmissioni radio e televisive – in tutta la penisola con tantissimi concerti.

Lo spettacolo “Emozioni”, che sta riscuotendo ovunque un grande successo, nasce per valorizzare e diffondere l’opera e il repertorio senza tempo di due dei più grandi artisti della musica italiana: Lucio Battisti e Mogol.

Un concerto che non è solo musica, ma memoria, poesia, vita.

Una voce, una chitarra, un racconto condiviso: sul palco si intrecciano canzoni che conosciamo a memoria e storie che parlano di noi, dei nostri silenzi, dei nostri amori.

Carroccia non imita, interpreta. Con rispetto, delicatezza e intensità ci guiderà attraverso un percorso emotivo fatto di parole e melodie indimenticabili.

A fine estate ci ritroveremo tutti – per ascoltare, ricordare, cantare.

Perché certe canzoni non passano mai: si nascondono, aspettano… e poi tornano, forti come un’onda.

Lo annuncia il Comitato Feste, che da qualche giorno ha formalizzato il contratto e ufficializza l’evento che arricchirà i festeggiamenti per la festa Patronale di San Matteo Apostolo in questo Anno Santo 2025.

Il Comitato desidera sin da ora ringraziare tutti coloro che hanno contribuito e stanno contribuendo all’organizzazione e alla realizzazione dell’evento:

il Centro Commerciale Costaverde ,

, tutti gli altri sponsor ed esercenti,

l’ Amministrazione Comunale ,

, e l’intera cittadinanza di Montenero di Bisaccia, che ogni anno si dimostra sempre più generosa e partecipativa.

A breve sarà pubblicato l’intero programma completo degli appuntamenti religiosi e ricreativi, che prevede – la sera di domenica 21 settembre alle ore 21:30 – anche lo spettacolo della “Rino Live Tribute Band”, sempre in Piazza della Libertà.