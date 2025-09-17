Grande schermo: il cinema Oddo accetta la sfida di tenere aperta la sala in via Gabriele Pepe

TERMOLI. Ancora per un nuovo anno il cinema Oddo accetta la sfida di tenera aperta la sala in via Gabriele Pepe, 14 a Termoli. Per questo, da domani, giovedì 18 settembre 2025 riaprirà al pubblico alle ore 17, proponendo “I Puffi” e The Life Of Chuck”. Il discorso di una sala cinematografica in città è serio e urgente.

Ogni anno lo si ripropone ma nello stesso tempo lo si rimanda. Se nessuno finora ha dato mano ad una struttura del genere un motivo ci sarà. Intanto il cinema Oddo sta facendo ogni sforzo per riaprire e tenere aperta e fruibile una struttura che è necessaria non solo per i cinefili ma anche per un discorso aggregativo, sociale e culturale. Per questo motivo, come accade ormai da tempo, il prezzo dei biglietti rimane invariato e ancora viene data la possibilità di convenzioni con l’università, con le famiglie numerose, le associazioni ma, soprattutto, resta la gratuità per i diversamente abili e l’accompagnatore.

Con la precisazione che l’accompagnatore potrà entrare gratis solo nel caso in cui l’assistito ha reale bisogno, fisico o psichico, d’essere accompagnato. Nel caso in cui è autonomo, anche se portatore di disabilità, l’accompagnatore, se vorrà assistere allo spettacolo, dovrà pagare.

Da parte dello Staff del cinema Oddo un ringraziamento va a coloro che sono assidui frequentatori, apprezzano la programmazione e sostengono, anche moralmente questa impresa. Si fa notare che si cerca sempre, nei limiti del possibile, di offrire film in prima battuta e, quasi ogni settimana, almeno due titoli diversi se non tre. Quindi chi vuole può risparmiarsi i viaggi e restare nella propria città abitando l’unico cinema rimasto. Questo è uno dei modi per assicurarsi che resti ancora aperto: frequentarlo.