La finalissima di Miss Italia 2025: il Molise è in gara con Desirée!

TERMOLI. Miss Italia 2025: il Molise è in gara con Desirée! Stasera la finalissima in diretta TV su RTV San Marino e RaiPlay

Stasera riflettori puntati sul PalaSavelli di Porto San Giorgio per la finalissima di Miss Italia 2025. Tra le protagoniste della serata anche Desirée Collini, Miss Molise, pronta a rappresentare con eleganza e determinazione la sua regione in questa notte di sogni e ambizioni.

Con lei, anche il Molise sale sul palco, portando il fascino discreto di una terra autentica, ricca di storia, tradizioni e bellezza tutta da scoprire.

Un evento che promette emozioni, spettacolo e tanta bellezza: le 40 finaliste si sfideranno in diretta televisiva a partire dalle 21:30, su RTV San Marino (canale 550 DTT, Sky, Tivùsat), RaiPlay e Media DAB, per conquistare la corona più ambita del Paese.

Il palazzetto ha già registrato il tutto esaurito, e la serata si preannuncia ricca di colpi di scena. Le concorrenti saranno suddivise in due squadre, guidate da Edelfa Chiara Masciotta (Miss Italia 2005) e Ofelia Passaponti (Miss Italia 2024).

Le prove da affrontare saranno molteplici: portamento, canto, ballo, recitazione e talento, in un mix avvincente che unirà eleganza e intrattenimento.

Il palco ospiterà anche grandi nomi della musica italiana e internazionale: Guè, Shablo, Tormento e Joshua, reduci dall’ultimo Festival di Sanremo, insieme a Rkomi, Serhat e alla popstar Senhit. Spazio anche alla danza, con le esibizioni di Samuel Peron e Veera Kinnunen, volti noti di “Ballando con le Stelle”.

A sfilare saranno anche le eccellenze dell’alta moda Made in Italy, con abiti firmati Ermanno Scervino e P.A.R.O.S.H., tra tradizione, artigianalità e stile contemporaneo.

Tutto è pronto per celebrare la bellezza italiana in una serata che si preannuncia indimenticabile.