TERMOLI. La magia di Gianmarco Carroccia e il sogno eterno di Lucio Battisti.

La musica, per gli italiani, non è mai stata soltanto un’arte: è una compagna di vita. Chi la coltiva professionalmente, chi la pratica da dilettante o chi semplicemente la ascolta per il piacere di condividere emozioni, sa che nel nostro Paese la melodia scorre nelle vene come il sangue.

L’Italia, da sempre fucina inesauribile di talenti, ha regalato al mondo musicisti, interpreti e cantautori capaci di scrivere pagine immortali della storia della musica. Basta pensare ai cantanti degli anni ’50 e ’60: le loro voci hanno inciso brani che ancora oggi vengono cantati con lo stesso entusiasmo di allora.

Poi arrivarono gli anni ’60, quelli della rivoluzione giovanile, della Beat Generation e delle contestazioni, con inni generazionali come “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”, simbolo di una gioventù che rifiutava la guerra per abbracciare l’amore.

Fu il tempo delle band che invasero il panorama musicale: i Pooh, icona intramontabile, i Nomadi e tanti altri. Ma soprattutto fu l’epoca dei cantautori, veri e propri poeti della canzone italiana. Ancora oggi, molti di loro – anche se non più tra noi – continuano a vivere grazie alle nuove generazioni di artisti che scelgono di interpretare e far rivivere quelle perle, spinti da sincera ammirazione e passione.

È proprio questo amore che ha guidato il giovane Gianmarco Carroccia, originario di Fondi. Fin da ragazzo ha deciso di dedicare la sua vita allo studio e all’interpretazione del repertorio del grandissimo Lucio Battisti, il cantautore di Poggio Bustone che, in coppia con Mogol, ha dato vita a uno dei binomi più leggendari della musica italiana.

Battisti e Mogol: due nomi che evocano immediatamente poesia e melodia fuse in un’armonia perfetta.

Il destino ha voluto che Gianmarco incontrasse proprio Mogol. Un incontro che si è trasformato in un colpo di fulmine artistico: lo storico paroliere, con la sua innata capacità di riconoscere il talento, ha visto in quel giovane un diamante grezzo da custodire e far brillare. Da allora, Carroccia è diventato il suo allievo prediletto e oggi porta in giro per l’Italia – e non solo – il progetto “Emozioni”, accompagnato da un’orchestra che amplifica la magia delle sue interpretazioni.

Così è stato anche a Termoli, all’Arena del Mare 42°15°, dove l’ultimo spettacolo ha rappresentato la vera “ciliegina sulla torta” della stagione. Una serata memorabile, con un pubblico numerosissimo e partecipe: nostalgici che hanno rivissuto la colonna sonora della loro giovinezza, ma anche tanti giovani che hanno scoperto la forza di queste canzoni senza tempo.

Per oltre due ore, l’Arena si è trasformata in un unico grande coro. Gianmarco ha invitato tutti a cantare insieme a lui, e nessuno si è tirato indietro: da “Emozioni”, che ha aperto la serata, fino a “Dieci ragazze per me”, “Pensieri e parole”, “Respirando”, “Il tempo di morire”, “Acqua azzurra, acqua chiara”, “Con il nastro rosa”, “Anna”, “Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi”, “Il mio canto libero”, “I giardini di marzo”, e naturalmente “La canzone del sole”, che ha fatto esplodere la gioia collettiva con un’energia contagiosa.

È stata una notte di musica, di emozioni autentiche, di ricordi e sogni condivisi. Una notte in cui Termoli si è lasciata cullare dalla poesia di Lucio e dalla voce rispettosa, intensa e delicata di Gianmarco Carroccia.

A lui, e a chi ha reso possibile questo evento, va il nostro grazie più sentito: per averci fatto rivivere la leggerezza e la spensieratezza di un tempo, regalandoci – almeno per una sera – la sensazione di tornare giovani.