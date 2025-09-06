Ma quanto è divertente col prof Schettini la “Fisica di fine estate”

TERMOLI. Apprendere divertendosi, coinvolti da un professore speciale, come Vincenzo Schettini, che declinando tutti i suoi alunni speciali come lovvini, e in centinaia sono accorsi ieri sera all’Arena del Mare, ha dispensato esperimenti, allegria e pillole di saggezza.

“La fisica di fine estate” è stata la summa della sua stagione, dove mette al centro i bambini e la serata è stata particolarmente apprezzata, ovviamente anche dagli adulti.

Cinque gli elementi attorno a cui è ruotato lo spettacolo: mare, sole, vento, musica e stelle, con l’energia che è dentro e intorno a noi, in continuo movimento, come propulsore dell’infinito.

Un modus davvero unico e sui generis, quello con cui Schettini ha magneticamente attratto gli spettatori, spiegando con esempi semplici e momenti di intrattenimento puro, quegli elementi che governano tutti i fenomeni che caratterizzano le nostre azioni e il mondo in cui viviamo, ma anche alternandoli a consigli su come la società moderna dovrebbe reindirizzarsi, sfruttando ad esempio l’intelligenza artificiale per scopi nobili e andare oltre i nostri limiti, ma impastandola a sacrificio, dedizione, rispetto e tanta fantasia.

Perché non abbiamo limiti, è questo il concetto più importante.

Una serata gradevolissima e molto utile, capace di farci riscoprire quelle regole che a volte diamo per scontato, chiamando sul palco o in mezzo alla platea ragazzi, interrogando a random gli adulti, salendo sulla sedia e non in cattedra, come tra pari, pur sapendo che guadagnare il palco è stato un obiettivo raggiunto con ambizione e voglia di studiare, sì perché bisogna essere preparati per affrontare le sfide del domani.